Un gel inyectado en el escroto: el próximo anticonceptivo masculino

Siempre se ha hablado sobre métodos anticonceptivos para las mujeres pero, ¿y si te dijéramos que podría haber también un anticonceptivo para los hombres en un futuro no muy lejano? Te contamos los detalles.

Contraline, una empresa de biotecnología con sede en Virginia está probando un nuevo tipo de anticonceptivo masculino similar a la vasectomía, pero totalmente reversible. La empresa ha anunciado que cirujanos australianos realizaron con seguridad la intervención en 23 hombres en un ensayo en fase inicial.

Este método consiste en inyectar una sustancia blanda a base de agua, llamada hidrogel, en los conductos en los que se almacenan los espermatozoides. Estos tubos transportan el esperma maduro, por lo que la presencia de este hidrogel le bloquearía la entrada. Según la empresa, a los 30 días de su inserción, el gel redujo en más de un 99% el número de espermatozoides en movimiento y, por el momento, no se han notificado efectos secundarios graves.

Kevin Eisenfrats, cofundador y director ejecutivo de Contraline, afirma que es como un Dispositivo Intra-Uterino (DIU), pero para hombres: "Ahora mismo no hay nada que sea duradero y reversible para los hombres", explica. "Está hecho para personas que no están preparadas para tener hijos, que están espaciando el momento de tenerlos o que creen que ya han terminado de tenerlos pero quizá no están preparadas para esa opción permanente".

Así mismo, la cuenta oficial de Tik Tok de Farmacéutico Fernández también se hacía eco de esta noticia: "Este método anticonceptivo funciona de manera similar al famoso Vasalgel, que llevan años diciendo que lo van a empezar a vender pero que al final siempre lo tienen que retrasar".

"Según los estudios que han hecho hasta ahora es completamente reversible, seguro y eficaz", aseguraba Farmacéutico Fernández. "Yo creo que el hecho de que salga un método anticonceptivo masculino es urgente y de este ya dicen que en ningún caso sería antes de 2027", concluye.

Tal y como aseguraba este farmacéutico tiktoker, la compañía prevé pedir permiso a la autoridad sanitaria norteamericana (FDA) para iniciar más pruebas clínicas que permitan la aprobación del anticonceptivo y su comercialización. Según los responsables de Contraline, ya se podría empezar a vender en 2026 o 2027, pero solo en Estados Unidos. En España habría que esperar un poco más.