Un fósil revela cuándo desarrollaron sus alas los pingüinos

Los fósiles han conseguido aportar a nuestra sociedad muy valiosa información sobre la antigüedad y sus habitantes, como los dinosaurios. De hecho, cada vez se está más cerca de poder "resucitar" un mamut gracias a los cromosomas intactos encontrados en un fósil. Hoy te contamos otro dato importante que se ha conseguido gracias a otro de estos fósiles, esta vez sobre los pingüinos.

Un estudio publicado en la revista Journal of the Royal Society of New Zealand explica que se ha conseguido conocer información relevante sobre cuándo desarrollaron estas aves sus alas. Ha sido a raíz de restos óseos encontrados en 1987 por el paleontólogo Ewan Fordyce en el valle de Hakataramea, en la región de Canterbury, en la actual Isla Sur de Nueva Zelanda.

Estos, que consisten en el húmero, el fémur y el cúbito, pertenecen a una especie de pingüino llamada Pakudyptes hakataramea, que vivió en la isla mencionada anteriormente hace unos 24 millones de años.

Pingüinos | Unsplash

Los fósiles han demostrado que esta especie se encontraba a medio camino entre una especie anterior y una posterior en cuanto a morfología de su cuerpo. Los Pakudyptes ya incorporaban alas, en las que se apreciaban unos hombros muy parecidos a los del pingüino actual, pero con articulaciones de los codos muy similares a las de tipos más antiguos.

En un análisis de la estructura interna de los huesos por parte de la Facultad de Odontología de Otago, se ha establecido que los Pakudyptes ya habían desarrollado habilidades natatorias. Estas se debían a sus densos y gruesos huesos, que contribuían a su flotabilidad durante la inmersión.

Además, se explica que el motivo de que estos animales nadaran y bucearan podría estar en la combinación de sus huesos. De esta manera, el húmero y el cúbito muestran signos de fijación de músculos y ligamentos, lo que aporta luz sobre cómo se utilizaban las alas para nadar y moverse bajo el agua.