Estos son los consejos de un profesor de Harvard para ganar la lotería

Los juegos de azar han crecido de una manera exponencial y cada vez son más quienes juegan a estos. En el caso de España, por ejemplo, el sorteo más conocido y al que probablemente más gente juegue es la Lotería de Navidad, que se celebra este próximo viernes 22 de diciembre. Es probablemente el que más participación tenga ya que, existe gente que nunca juegue pero para este día siempre compre algún que otro número.

La lotería, a pesar de ser un sorteo completamente aleatorio, también tiene su parte matemática que puede hacer que resultemos ganadores. Un docente titular de la Universidad de Harvard y experto en estadística reveló una manera de aumentar las probabilidades de ganar millones de dólares en este tipo de juegos. Te contamos los detalles.

Ganar este tipo de juegos no es fácil, ya que depende del factor suerte. Y existen pocas o nulas probabilidades de tener el premio mayor. Mark Glickman, docente de la Universidad de Harvard y jefe estadístico del Center for Healthcare Organization and Implementation Research (COIN), explicó una posible fórmula de ganar este tipo de sorteos.

Glickman sostiene que seguir los patrones numéricos en los sorteos no da ningún tipo de ventaja, ya que son apuestas de otras personas. Además, explica que si uno elige un grupo de números similares a los de otras personas, en caso de ganar, el premio termina siendo repartido con otras personas.

Seleccionar números aleatorios que no son probables, o que no eligen muchas personas puede ser la única estrategia para las apuestas, ya que asegura que el premio no deberá ser compartido con otras personas. "Lo mejor que puedes hacer es simplemente jugar muchas veces y esa es la única forma en que podrás aumentar tu probabilidad", explicó Mark en una entrevista con CBS News.

"Deberías tener completamente números aleatorios sin patrón. No hay cumpleaños que tengan un significado especial para ti porque es probable que otras personas hagan las mismas elecciones", explicó el especialista.

Otra de sus recomendaciones para aumentar las posibilidades es comprar la mayor cantidad de cartones posibles, pero de manera moderada ya que deben depender de la economía de cada uno.