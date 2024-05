Esta es la razón por la que usas mal el Omeprazol

El Omeprazol es uno de los medicamentos más populares en España, pero también es a la vez un gran desconocido. Y es que son muchas las personas que lo utilizan mal. Piensan que es un protector de estómago y lo ingieren antes de comer o beber mucho, pensando que así no se sentirán tan mal después. Pero es un completo error. Te contamos los detalles.

Diversos fármacos | Pexels

Álvaro Fernández, el conocido Farmacéutico Fernández en redes sociales, publicaba recientemente un vídeo en Tik Tok donde explicaba el mal uso de este fármaco. "El Omeprazol en realidad no es un protector de estómago, y aunque te lo tomes antes de beber no vas a tener menos molestias después", comenzaba explicando. Y ya no solo con la bebida. "Tampoco va a ayudar si te lo tomas porque tienes pensado inflarte a comer".

Lo cierto es que, tal y como asegura este experto, "es un medicamento que usamos fatal". En realidad, el Omeprazol y todos los fármacos de su familia, que se llaman inhibidores de la bomba de protones, lo que hacen es reducir la producción de ácido por parte del estómago. "Tu estómago produce ácido porque lo necesita para poder digerir toda esa comida que te vas a comer", explica Álvaro.

Así que, si tienes planeado comer mucho y has pensado en tomarte un Omeprazol, estás equivocado. "Al comer más, tu cuerpo necesitará más ácido para poder digerir todo lo que te has zampado", concluye este experto. Si te tomas un Omeprazol no tendrás ese ácido, por lo que puede que digerir la comida te cueste más.

¿Cuál es su verdadero uso?

Entonces, si el Omeprazol no es un protector gástrico, ¿qué es? Como mencionábamos, se trata de un inhibidor de la bomba de protones, y su objetivo principal es disminuir la cantidad de ácido producida por nuestro estómago.

Es por ello que se utiliza para luchar contra los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. También se utiliza para aliviar los efectos del síndrome de Zollinger-Ellison, entre los cuales está una excesiva producción de ácido en el estómago. También se utiliza contra las úlceras.

En definitiva, se trata de un fármaco que debe usarse únicamente por aquellas personas que lo necesitan y que ha sido prescrito por su médico.