¿Eres bueno recordando las caras de la gente? Podrías ser un superreconocedor

Mucha gente se frustra cuando se cruza con alguien del que le suena la cara, pero no sabe exactamente de qué. Por el contrario, hay gente a la que le pasa lo contrario y a los que se les denomina superreconocedor. Esta no es solo una habilidad de la que poder sacar partido, sino que, además, ahora mismo es una de las características más buscadas por la ciencia.

Si no estás muy seguro de tener esta capacidad, puedes ponerte a prueba en la página web de la University of Greenwich, donde tienen un test llamado Could yo be a Super-Recogniser. Te mostrarán la cara de una persona durante unos pocos segundos y a continuación la mezclarán con otras caras parecidas. El nivel irá aumentando conforme a las rondas.

Según el barómetro que tienen establecido, si tu puntuación es superior a 10, podrás considerarte un superreconocedor. Este perfil de persona está muy demandado en varias profesiones y, aunque en las nuevas generaciones es un rasgo más común, siguen siendo perfiles poco habituales.

Normalmente percibimos las caras como un todo en lugar de centrarnos únicamente en rasgos sueltos. Lo que les diferencia a los superreconocedores es que se fijan en cada rasgo de manera individual, lo que les da mayor información, a la larga, sobre el rostro entero, que la que obtenemos el resto de las personas.

En el otro lado del espectro se encuentra la prosopagnosia o ceguera facial. Las personas que están enmarcadas en este grupo no sufren ningún problema en la vista o cerebral, pero son incapaces de distinguir los rostros. Ven a todo el mundo igual y no pueden dar ninguna característica de esa persona si no está delante. Para intentar acordarse de las personas suelen recurrir a otros aspectos como pueden ser los tatuajes.