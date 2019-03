WildBum: ¿por qué hay tantas fotos de traseros de animales en Twitter?

Conseguir una fotografía enfocada de un niño o de un animal es toda una proeza: por mucho que quieras, no van a estarse quietecitos. En el caso de los animales, además, tampoco van a molestarse en mirar al objetivo, sobre todo si son silvestres y no responden a las indicaciones de un humano, como podrían hacer un perro o un gato domésticos.

Si no que se lo cuenten a cualquier biólogo que estudie el comportamiento de la fauna. De hecho, no hace falta que imagines cómo sería el álbum de fotos de uno de estos científicos porque llevan varios días colgando en Twitter una imagen con la que se encuentran a menudo: la del trasero de los animales que investigan.

Utilizan el ‘hashtag’ #WildBum (“culo salvaje”) para compartir las instantáneas más divertidas, aquellas que demuestran que las cámaras importan más bien poco a las criaturas silvestres.

La etiqueta fue idea de Gabriella (@AmidstScience), una bióloga de la Universidad de Edimburgo que respondió a los tuits de otra colega, Anne Hilborn. Hilborn, que también ha estado detrás de otros ‘hashtag’ científicos como #FieldWorkFail, estudia a los guepardos del Serengueti pero mostraba en sus publicaciones el enorme trasero de un elefante.

Gabriella respondió con fotografías de su propia cosecha. Su trabajo se centra en las aves, así que en su primer tuit de la cadena aparecía la cola de un pato que flotaba en el agua. Ya que estaban compartiendo traseros, ¿por qué no invitar a más científicos a la fiesta? “Esto se merece una etiqueta”, decía la investigadora, que propuso #WildBum.

A partir de la conversación inicial, comenzaron a llover todo tipo de fotografías de animales que daban la espalda a la cámara con gracia: desde ardillas a monos, pasando por marmotas, todos muestran con elegancia sus partes pudendas a la cámara. “Hay traseros de todo el Reino Animal y de todo el mundo; tenemos algunos adorables, coloreados y otros espinosos”, asegura Gabriella en su blog, donde invita a participar en la recopilación.

By far the cutest #wildbum I've seen, here's a baby sooty mangabey being enthusiastically groomed by his mother. pic.twitter.com/g2sDZRxPas

Pero no solo hay sitio para mamíferos y aves en la muestra. Si haces un repaso por los tuits, encontrarás también insectos y organismos marinos. En el caso de algunos de estos últimos, como las estrellas de mar o las anémonas, resulta más complicado determinar si eso que enseñan descaradamente es su trasero u otra parte del cuerpo. Las anémonas solo tienen un orificio por donde toman alimento, y el diminuto ano de las estrellas de mar se localiza muy cerca de su boca.

También hay una sección de reptiles, con salamandras y tortugas incluidas, que no tienen reparo en dedicar un elegante movimiento de cola a los fotógrafos.

Is #wildbum still a thing? because I just remembered this picture of an eastern #newt that I have cc @AnneWHilborn pic.twitter.com/c7TuoeuKm8