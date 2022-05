Eclipse total lunar del 16 de mayo: en qué lugares de España se verá mejor

El segundo eclipse de 2022 será durante la madrugada del lunes 16 de mayo. Ese día se podrá contemplar en el cielo un espectáculo donde la Tierra impide que la luz del Sol llegue hasta la Luna, y este satélite adquiere un color rojizo. Todo esto se podrá ver si el clima lo permite.

Este eclipse se podrá contemplar desde América, Europa y África; por lo tanto, será visible desde toda España. Sin embargo, en la parte más este del país, como las Islas Baleares, no se podrá observar de forma completa porque cuando haya terminado el espectáculo ya será de día en esa zona.

Respecto a los tiempos, el eclipse total lunar comenzará a tornar la Luna de rojo a las 5:26 horas de la madrugada. Más tarde, el punto álgido del espectáculo será a las 6:11. Por último, el eclipse finalizará a las 6:54 hora peninsular, según las informaciones del Instituto Geográfico Nacional.

Dónde se podrá ver el eclipse

Sin embargo, disfrutar de este eclipse no solo es cuestión de madrugar o trasnochar y salir a verlo. Para observarlo bien será imprescindible acudir a un lugar alejado y sin obstáculos ni luces cerca. Por otra parte, el tiempo que haga o cómo de nublado esté el cielo también influirá.

Según la agencia estatal de meteorología, AEMET, en la mayoría de los puntos de España se podrá disfrutar del eclipse. Su previsión para la madrugada del lunes 16, de 00:00 a 6 de la mañana, ilustra que casi todos los puntos del país tengan un cielo despejado o poco nuboso.

Por otra parte, en zonas como el oeste de Andalucía la noche será despejada. Sin embargo, en Galicia, Asturias y parte del Pirineo puede que llueva y los cielos estén cubiertos, por lo que puede ser más difícil contemplar el eclipse total lunar.

Cómo ver el eclipse del 16 de mayo más tarde

Puede haber distintas razones para no poder disfrutar el eclipse lunar total durante la madrugada del lunes. Quedarte durmiendo, no despertarse a tiempo, estar trabajando... Por esa razón hay organismos, como la NASA o la Universidad Católica de Chile, que han preparado retransmisiones en directo para que no te pierdas nada.

Estos programas especiales empezarán antes del eclipse, pero también se podrán ver durante e incluso después de que haya pasado. Así no te perderás este espectáculo.

