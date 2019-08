¿Sabías que el enjuague bucal con colutorio sirve para muchas más cosas, a parte de para limpiarte los dientes, de las que pensabas? Pues tiene multitud de usos, en el vídeo te contamos todas sus utilidades y como realizarlas.

El colutorio es una solución acuosa que contiene un compuesto gelatinoso para que la solución con propiedades antibacterianas, cicatrizantes y reguladoras del pH permanezca más tiempo en la boca. En este aspecto es donde reside la diferencia de los enjuagues bucales comunes, mucho más líquidos.

Claro que normalmente es utilizado para la limpieza bucal. Los colutorios son muy efectivos para evitar la aparición de placa bacteriana, la enfermedad periodontal y el sarro. Pero al igual que el limón, este también tiene más de un uso y algunos son bastante sorprendentes y útiles.

No obstante, hay que recordar, volviendo a su uso principal, que antes de usar un colutorio como enjuague bucal hay que consultar a un especialista. Además, este producto no sustituye al cepillado sino que es un complemento por lo que es muy importante mantener una buena higiene bucal a través del cepillado dental. Si no se cepillan los dientes con la frecuencia y calidad adecuada el colutorio no hará efecto.

Pero si quieres sorprenderte realmente, descubre todo lo que puedes hacer con el colutorio en el vídeo que encabeza esta noticia.

