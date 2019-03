Este es el motivo por el que las rodillas te crujen

Si te crujen las rodillas cuando subes los escalones o cada vez que te agachas a recoger algo del suelo, en este tutorial en vídeo de TecnoXplora te explicamos el motivo de que esto ocurra y una forma muy sencilla para prevenir que pueda volver a ocurrir.

El sonido procedente de las rodillas cuando estas crujen puede llegar a resultar muy molesto tanto para nosotros como para las personas que nos rodean. ¿Alguna vez te has preguntado el motivo por el que esto sucede?

Que las rodillas nos crujan tiene una explicación científica que probablemente no conozcas. Este proceso por el que pasan las rodillas es el mismo que experimentan nuestras manos cuando nos crujimos los nudillos. Si cuando te crujen no sientes dolor alguno ni ningún otro síntoma relacionado, no tienes de qué preocuparte.

Pero debes llevar cuidado, ya que si, por el contrario, padeces dolor al mismo tiempo que notas el crujido, lo más recomendado es que consultes a un especialista, ya que podría tratarse de otra cosa y no de este simple crujido de rodilla causado por los motivos que te mostramos en el tutorial. Además, te damos una serie de consejos con los que puedes intentar evitar que estos crujidos se vuelvan a producir.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

¿Qué es el síndrome del vestuario? Puede que en realidad no la tengas tan pequeña

Cómo saber si tengo gripe o resfriado

Descubren 206 aplicaciones de Android infectadas: mira aquí la lista completa