Un truco para saber si tu microondas tiene fugas de radiación

Los móviles utilizan ondas electromagnéticas como las del microondas, aunque de mucha menos intensidad. Así que al meter el móvil en el microondas, se supone que las ondas electromagnéticas de la llamadas no deberían pasar... igual que tampoco deberían escaparse las ondas electromagnéticas de su interior cuando están cocinando.

El motivo es que los microondas actúan como una 'jaula de Farady'. Esto ocurre porque el microondas tiene una protección de metal, como la que vemos en la puerta.

Si la jaula de Faraday está bien hecha, el móvil pierde cobertura, que es lo que pasa normalmente en los ascensores.

Se puede hacer además una prueba más, viendo si la wifi se está colando dentro del microondas llamándonos por WhatAapp o cualquier otro servicio que use datos para llamar. El motivo es que la señal WiFi es de 2.4MHz y la del microondas 2.45MHz

De todos modos, sea cual sea el resultado del experimento, no debes preocuparte: la radiación del microondas es no ionizante, por lo que tu ADN está seguro, lo único que me puede pasar es que mis células se calienten.

Eso sí, ¡no se os oscurra encender el microondas para el experimento!