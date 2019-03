Si sólo tuvieras un alma gemela, ¿la encontrarías?

Es habitual que en las películas el apuesto protagonista conozca a su alma gemela -es decir, encuentre a la persona perfecta para él, con la que será feliz el resto de su vida-, y que lo haga además de la forma más inesperada. Siendo además, muy afortunado, puesto que sólo existía una en todo el mundo. Al menos reconocerse es fácil, los protagonistas sólo tienen que mirarse a los ojos... Según la ficción, claro.

Afortunadamente, estas no parecen ser las normas en las que se basan los romances fuera de la gran pantalla. Afortunadamente porque en el mundo hay 7.000 millones de personas.

Además, no todas las parejas estarían socialmente aceptadas, y la diferencia de edad admisible no es un número fijo, así que la cosa se complica: no es lo mismo enamorarse de alguien diez años menor a los 20 que a los 55, por ejemplo.

Así, Randall Munroe propone al respecto dividir los años propios entre dos y sumarle siete para establecer el límite inferior en la edad de tu pareja.

¿Qué ocurriría entonces si dos almas gemelas se conocen antes de tiempo, cuando todavía no está socialmente aceptado su amor? Está claro que la teoría de las almas gemelas hace aguas en ese sentido, pero no dejemos que las matemáticas arruinen los planes del destino.

Aunque probablemente el amor verdadero no entendería de restricciones de edad ni de orientación sexual, supongamos -por simplificar- un caso típico de chico busca chica más o menos de su edad.

De este modo, nuestro protagonista podría buscar a la mujer de su vida entre 3.500 millones de mujeres, de las cuales sería razonable enamorarse de unos 350 millones. Por otro lado, una persona que vive en una ciudad de tamaño medio establece contacto visual con varias decenas de personas al día, por lo que durante toda su vida habrá cruzado la mirada con algo más de medio millón de almas -y eso sin pensar en las repeticiones-.

Esto hace que las probabilidades de encontrar a tu alma gemela sean de 1 entre 700, algo que suelen tener en cuenta los guionistas de Hollywood.