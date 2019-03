Siete formas de detectar a un mentiroso (y quitártelo de encima)

La gente miente todos los días y seguro que tú mismo te inventas o alteras de vez en cuando alguna historia.

Los expertos en lenguaje no verbal no pueden asegurar si tu pareja te ha sido infiel, pero tienen cada vez más claros algunos signos que ayudan a detectar el engaño, y todos podemos aplicarlos en el día a día. Estrategias bien útiles para pillar a alguien que pretende exagerar una anécdota o decir alguna mentira.

Mantente alerta porque estos gestos y formas de actuar los delatan.

1. Las palabras que utilizan.

Quienes mienten suelen emplear palabras imprecisas para distanciarse emocionalmente de los hechos. Así lo demostró un estudio realizado en EEUU según el cual los mentirosos a menudo utilizan menos palabras en primera persona ('yo', 'mi'), expresiones cognitivas ('me di cuenta', 'creo'), y términos excluyentes ('pero', 'a excepción'). Los investigadores advirtieron que cuando alguien no dice la verdad suele emplear palabras que expresan emociones negativas -hablan de odio, ira o enemigos- y utilizan verbos de movimiento como caminar, mover o correr.

2. Los silencios.

Cuando una persona miente realiza más pausas entre cada palabra y los silencios aumentan notablemente. Tiene qué pensar y reinventar en su cabeza la historia falsa que no está narrando. Además, un signo revelador de que alguien nos está mintiendo es que de pronto no sea capaz de hablar. Según explican los expertos, el clásico 'te ha mordido la lengua el gato' es una respuesta del sistema nervioso autónomo: ante situaciones de estrés en las que no sabemos qué responder, las papilas gustativas responden generando demasiada saliva que nos impide expresarnos con facilidad.

3. El sonido de su voz.

A menudo, las personas utilizan su tono de voz para enfatizar sus historias y darles veracidad. De ahí que si alguien modula el tono en exceso, podría ser señal de que nos está contando algo inventado. En un estudio sobre la influencia de las percepciones para detectar una infidelidad, investigadores canadienses pidieron a un grupo de voluntarios que escuchasen dos voces diferentes narrando una misma historia, para después determinar en cuál de los dos relatos se trataba de una persona que pretendía engañar a su pareja. Las mujeres participantes coincidían en señalar como posibles infieles a los audios de varones con voces más intensas. “Los hombres con más testosterona tienen voces más profundas ,y un nivel de testosterona superior está vinculado con una mayor propensión al engaño”, explicaba Jillian J.M. O'Connor, autora principal del estudio.

4. Se pone a la defensiva.

Es frecuente que alguien que esté inventándose algo haga uso de los ataques personales para salvaguardar y defender la veracidad de su historia. Si de pronto en lugar de responder a una pregunta se defienden atacando con otra, es probable que nos esté contando algo falso. Mientras las persona sinceras están dispuestas a cooperar y dar explicaciones, un mentiroso se pondrá a la defensiva y será menos cooperativo.

5. Cambios repentinos en el comportamiento.

Cuando conocemos relativamente bien a una persona, sabemos cómo actúa normalmente ante situaciones cotidianas. Así, cuando percibimos cambios repentinos en su lenguaje corporal (como que se toque demasiado la cara, haga aspavientos extraños con los brazos o cruce las piernas cuando no lo hace normalmente) o en sus expresiones faciales (eleva las cejas, se muerde los labios o desvía la mirada mientras nos habla), pueden ser señales de alerta de un comportamiento hipócrita. “Nuestro cuerpo experimenta este tipo de cambios cuando estamos nervioso o nos sentimos tensos, y esto ocurre cuando mentimos”, explica Samantha Lee en Business Insider.

6. Errores al hablar.

¿Conoces esa situación en la que 'se te escapa' una opinión o dato personal que no deberías decir? Esto ocurre cuando nos 'traiciona el subconsciente' y suele ser señal de que estamos mintiendo. Atentos a los fallos al hablar como confundir una palabra por otra, una fecha o los personajes que protagonizaban una escena. Esos pequeños deslices pueden ser bastante más ciertos de lo que crees, y la verdadera historia se esconde detrás de esas equivocaciones.

7. Repite las preguntas antes de contestar.

Según un estudio realizado en la universidad de UCLA, los mentirosos tienden a repetir las preguntas antes de contestarlas para darse tiempo a inventar una respuesta. También suelen dar respuestas evasivas, piden que se repita la pregunta o alargan las pausas para pensarse qué decir.