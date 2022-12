Ser feliz es fácil siguiendo estos 9 trucos

El Hygge es una filosofía danesa basada en los pequeños placeres de la vida y en cómo disfrutarlos al máximo. Este término puede traducirse como “intimidad” y es un concepto relacionado con las experiencias, los placeres simples y las personas con las que compartimos nuestra vida. Destaca por alejarse de los objetos y de las cosas materiales.

“Hygge” aparece por primera vez el año 2011 en la revista anglosajona ‘Social Analysis: Journal of Cultural and Social Practice’. Desde entonces es algo más que un término, se ha convertido en una forma diferente de vivir la vida, hay que edificar la felicidad en cosas pequeñas.

En el libro 'The little book of Hygge' su autora, Zoe Williams, explica que este estado de bienestar tiene bastante que ver con el frío. Esto es porque, según Williams, las expresiones del Hygge se dan en el hogar, bebiendo chocolate caliente alrededor de una chimenea junto a los seres queridos.

La experta en comunicación de la Embajada danesa en Madrid Julie Thompson da 9 puntos indispensables para alcanzar el Hygge:

1. Encuentra algo de tiempo todos los días para hacer algo que te apasione. Por ejemplo, sal a dar un paseo con tu mascota, lee un rato antes de dormir, escribe un diario... Mantener una rutina que incluye ratos para ti es esencial.

2. Reúne habitualmente a tus seres queridos en casa. Juntar a tu familia y amigos en tu hogar lo hace más especial aún. Sirve para fortalecer los lazos con las personas que quieres.

3. Haz todo lo posible por crear un ambiente relajado : utiliza luces, velas, incienso… Al volver a casa después de un día intenso no hay nada mejor que sentarse en el sofá y leer un buen libro. Utiliza productos que ayuden a generar un ambiente de paz como por ejemplo, velas aromáticas.

4. Aleja de tu mente todo aquello que rompa ese ambiente de relax . No te lleves el trabajo a casa y es fundamental que desconectes un rato del móvil, la televisión y las redes sociales.

5. Come con tus seres queridos, pasando un rato agradable en familia. Realiza reuniones familiares en las que intercambiar anécdotas del día a día y pasar un bonito rato todos juntos.

6. Haz cosas que te recuerden a tu infancia . Siempre hay que guardar la esencia del niño que llevamos dentro. Por eso, celebrar la Navidad y las fechas señaladas como los cumpleaños junto a tus seres queridos te hará muy feliz.

7. Realiza actividades para desconectar como ver una película con una manta y una taza de chocolate caliente.

