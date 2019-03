Seis consejos para atajar la obesidad infantil

Cada vez hay más niños obesos en el mundo. Los malos hábitos de alimentación y la falta de ejercicio son las causas principales de un incremento que, sin embargo, se puede atajar si se siguen unos consejos bastante útiles. Investigadores del Centro de Salud de la Universidad de Texas, en la ciudad de Houston, han dado algunas recomendaciones tras realizar diversos estudios que pueden venir muy bien para cambiar de chip y encaminar a los más pequeños hacia una vida más saludable.

Uno de estos consejos también ayudará a mejorar las relaciones sociales: no es otra cosa que quedar más con los amigos. Según las conclusiones de una de las investigaciones, aquellos niños que pasan más tiempo con sus amistades tienden a realizar una mayor actividad física.

No obstante, la mayoría de las recomendaciones hace referencia a los hábitos de alimentación en casa: los científicos aconsejan llenar la nevera de alimentos más saludables, apagar la tele mientras se come para concentrarse en el plato y reducir las cantidades de comidas perjudiciales, como grasas o fritos. Por otra parte, alertan sobre el consumo de bebidas azucaradas como refrescos y advierten que sustituirlas por otras como las isotónicas no soluciona el problema.

Otras de sus propuestas consiste en crear huertos comunitarios o mercados agrícolas allí donde hay más casos de obesidad para concienciar sobre el consumo de productos saludables y abaratar el precio de unos productos que suelen ser más caros en otros supermercados.

Con todos estos consejos sobre la mesa solo queda llevarlos a la práctica para luchar contra la obesidad infantil.