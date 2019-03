¿Qué hacer para atajar la epidemia de obesidad?

A principios de septiembre todos los medios españoles se hicieron eco de un titular de 'The Independent'. Las traducciones variaban ligeramente de un diario a otro, pero la idea era bastante clara: la sanidad pública británica dejará de operar a los obesos y a los fumadores. Fue la noticia más leída durante varios días y generó una cierta gresca en las redes sociales: que vaya carácter agrio el de los ingleses, que para eso mejor que se vayan de Europa, que si 'The Independent' no decía eso exactamente…

Lo que el diario londinense publicó es que a los fumadores y a las personas obesas se les negará la cirugía en aquellos hospitales públicos que tengan problemas de liquidez (que, al parecer, son muchos). Así, si el Índice de Masa Corporal del paciente supera el 30, entrará en una lista de espera paralela que puede posponer su operación más de un año.

Los responsables de la sanidad pública británica ya han advertido que ésta es sólo la avanzadilla de un paquete de medidas que empezarán a tomarse con (o contra) esos grupos de riesgo.

Los fumadores ya saben lo que tienen que hacer, pero, ¿y los obesos?

Los datos en lo referente a obesidad son escalofriantes. Se calcula que en nuestro planeta hay más de 600 millones de personas con esta enfermedad. En Estados Unidos, cuna y meca de la comida basura, uno de cada tres ciudadanos es obeso. En España andamos algo mejor, aunque tampoco podemos tirar cohetes: el 20% de los españoles tiene problemas de obesidad.

Quizá se haya percatado de que, de un tiempo a esta parte, los restaurantes proponen menús saludables, vegetarianos o dietéticos y piezas de fruta en lugar de pasteles. Quizá se haya percatado también de que en su ciudad cada vez más gente corre, cada vez más gente tiene bici y cada vez abren más gimnasios.

La preocupación por la salud parece, por tanto, creciente. ¿Pero lo es? Quizá sí, aunque los datos apuntan en otra dirección. El hecho es que el número de obesos en el mundo no para de aumentar. Tanto es así que la OMS ha advertido de que para 2030 la obesidad será una pandemia en el continente europeo de la que sólo se librará Holanda.

¿Y qué puede hacer la ciencia a este respecto? Muy poco. Casi nada, en realidad. Lo cierto es que los científicos aún no comprenden exactamente los mecanismos de la obesidad.

Teorías hay varias, como la del gen ahorrador. Esta teoría sostiene que el "genotipo de los obesos" ha sido premiado evolutivamente ya que, en periodos de hambruna, esos individuos contaban con una lógica ventaja. Es una idea polémica que divide a la comunidad científica, y un reciente estudio publicado en la revista 'Cell Metabolism' trata de tirarla por tierra.

Lo único que pone de acuerdo a todos los expertos puede resumirse en una sola palabra: prevención. Es lo único que sabemos verdaderamente efectivo. Algo tan sencillo y tan complicado como la asunción de hábitos saludables: deporte, dieta equilibrada y sueño. Todo lo demás, me temo, engorda.