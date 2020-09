Un problema más a la hora de volver a la oficina: la enfermedad del legionario

La COVID-19 ha dado un giro de 180º a nuestras vidas. Con el obligado confinamiento que todos hemos pasado, se ha visto que el modelo del teletrabajo era una opción más que viable para seguir con tus obligaciones desde casa. Sin embargo, con septiembre a la vuelta de la esquina, puede que muchas empresas llamen a sus trabajadores para acudir a la oficina. En este vídeo te mostramos con qué tienes que tener cuidado a la vuelta a tu puesto de trabajo.

En Estados Unidos ya hay expertos que están advirtiendo sobre las consecuencias de volver a la oficina. Los edificios, que han tenido que mantenerse cerrados durante todos estos meses, pueden albergar otras amenazas diferentes al coronavirus.

Según informó ‘The New York Times’, el Centers for Disease Control (CDC, por sus siglas en inglés), la agencia de salud pública más importante del país, advertía a algunas oficinas que debían parar la actividad. El CDC avisó a los empleados de algunos edificios de Atlanta (Georgia) de que tendrían que cerrar ya que en su interior se descubrió Legionella, la bacteria que causa la enfermedad del legionario. Aunque de momento ningún empleado parece haber enfermado, toda precaución es poca.

La ‘Legionella pneumophila’ es una bacteria que suele anidar en aguas estancadas y que requiere oxígeno para respirar. Además, su crecimiento se ve favorecido por la materia orgánica. Esta bacteria causa una infección denominada legionelosis, que puede causar dos enfermedades: la famosa enfermedad del legionario y la Fiebre de Pontiac. En el caso de la primera, la enfermedad suele manifestarse como una neumonía. Aunque el espectro clínico puede variar desde una enfermedad leve-moderada hasta un fallo multiorgánico. En el caso de la segunda, es la forma más leve de legionelosis.

Esta bacteria puede colonizar fácilmente los sistemas de distribución de agua e incorporarse a sistemas de agua sanitaria, ya sea fría o caliente. En este vídeo te mostramos por qué puede ser peligroso volver a la oficina.

