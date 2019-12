Si alguna vez te ha mordido tu mascota y te ha hecho una leve herida, y no has sabido si era motivo suficiente para acudir al médico, la respuesta es sí. En el vídeo situado en la parte superior te contamos por qué.

Los perros y gatos, aunque sean domésticos, pueden ponerse algo más agresivos si tienen miedo o si estás jugando con ellos. Si en alguna ocasión tu mascota te ha mordido, y te ha provocado una pequeña herida, debes acudir de inmediato al médico.

Es normal que pienses que una pequeña mordedura no es motivo para alarmarse pero, si supieses lo que ésta te puede causar, sabrías lo importante de hacerte una revisión médica si esto te acabase de pasar.

Dicho esto, no quiere decir que los perros y los gatos sean animales peligrosos, ni que te vaya a ocurrir algo si alguno de estos animales te ha mordido. Seguramente ya te haya pasado alguna vez y no hayas enfermado ni nada por el estilo. Pero nunca está de más hacerse alguna revisión por si acaso, no vaya a ser que al final acabes cogiendo alguna infección.

Además, si tu mascota no está vacunada, o te ha mordido un perro o gato callejero, más razón para ir al médico cuanto antes. Ya que no sabes si ese animal padece de alguna enfermedad grave como la rabia o alguna infección que te podría traspasar.

Si quieres saber el por qué de esta urgencia, en el vídeo te explicamos qué puede ocurrir y por qué hay que tener tanto cuidado con cualquier leve mordedura de tu animal, aunque te parezca de lo más insignificante posible.

