Practicar estas técnicas de relajación antes de un examen puede reducir a la mitad los suspensos

La mejor noticia que podíamos recibir una semana después de comenzar el segundo trimestre en España. Sobre todo, para determinados alumnos. Un estudio publicado en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ ha concluido que ayudar a los de ingresos bajos a regular su ansiedad antes de entrar a un examen puede reducir a la mitad los suspensos en estas pruebas.

“Tu ansiedad puede afectar a cómo demuestras lo que sabes cuando más importa”, ha explicado la científica Leah Beilock, especializada en las presiones que los niños sienten en el colegio.

En concreto, ellos experimentaron con la asignatura de Biología, pues estaban interesados en cómo mejorar las notas en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en inglés). Además, se centraron en los estudiantes que venían de familias de bajos ingresos, que presentaban cuadros de ansiedad en estas asignaturas por pensar que lo iban a hacer mal.

Para llegar a estas conclusiones participaron 1200 estudiantes del primer año de instituto del Medio Oeste de los Estados Unidos. Todos hicieron ejercicios para regular las emociones antes de entrar en dos exámenes de Biología, el de mitad de curso y el de final. Entre las actividades, les pidieron que escribieran sobre sus sentimientos durante 10 minutos.

Y es que escribir libera la ansiedad en nuestro cerebro y hace que tengamos más ‘espacio disponible’ para la siguiente tarea. También, algunos leyeron un texto en el que se decía que ese sudor en las manos y el mayor latido del corazón era una forma de prepararse para el éxito.

Christopher Rozek, autor del estudio y miembro del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, ha dicho que “este estudio muestra que las notas de los estudiantes no son solo sobre lo que conocen”.

De hecho, la diferencia de resultados entre alumnos de familias con ingresos bajos y altos se redujo casi un tercio después de pasar por aquellas actividades. En los alumnos de cursos superiores, también hubo un aumento de los aprobados, y los ejercicios no ayudaron a los estudiantes de familias pudientes.

Los propios estudiantes también fueron conscientes de cómo la ansiedad afectaba a su rendimiento. Cuando terminó el curso, los investigadores les preguntaron si creían que las emociones podían beneficiarlos durante un examen.

Descubrieron que los de ingresos bajos tenían menos posibilidades de ver atractiva la situación, mientras que los de ingresos altos creían “que un poco de estrés durante las pruebas puede ser útil para el rendimiento”, ha dicho Rozek.