Posible primer caso de desaparición del VIH en un paciente tratado sólo con medicación

Un hombre de 34 años procedente de São Paulo, Brasil, diagnosticado con VIH en 2012 podría haber superado la enfermedad después de un tratamiento a base de medicamentos.

Según un artículo publicado por la revista 'Science', los anticuerpos contra el VIH presentes en la sangre del paciente brasileño cayeron a niveles extremadamente bajos durante el tratamiento. Esto puede sugerir que las células infectadas han sido eliminadas.

El estudio, que ha abierto una nueva vía para alcanzar un tratamiento capaz de curar el VIH, ha sido llevado a cabo por investigadores de la Universidad Federal de São Paulo y liderado por el doctor Ricardo Díaz. Los resultados serán presentados en la XXIII Conferencia Internacional del Sida, que está teniendo lugar estos días de manera virtual debido a la pandemia de COVID-19.

En 2019, según datos de ONUSIDA, 38 millones de personas en el mundo eran seropositivas. Es decir, estaban contagiadas con VIH. No existe una cura, pero sí diversos tratamientos que ayudan a un paciente con el virus a llevar una vida totalmente normal. Solo hay dos personas que han vencido la enfermedad después de someterse a complejas operaciones quirúrgicas. Ahora hay un nuevo caso.

Normalmente, a los pacientes que padecen el virus de inmunodeficiencia humana se los trata con antirretrovirales. Estos fármacos logran suprimir el VIH pero, una vez que se suspende el tratamiento, los niveles vuelven a ser altos en cuestión de semanas. Esto no ha ocurrido en el caso del paciente de Brasil, que fue tratado con una combinación especialmente agresiva de medicamentos antirretrovirales (ARV) y nicotinamida (vitamina B3).

No obstante, el doctor Díaz, coordinador del estudio, pide cautela. No se han tomado muestras al paciente desde que se suspendió el tratamiento. De este modo, todavía no puede asegurarse que este método sea capaz de acabar con el virus de forma definitiva.

Además, hay que tener en cuenta que este estudio se llevó a cabo sobre cinco sujetos diferentes. A estas cinco personas se les suministraron los mismos medicamentos durante 48 semanas para, después, volver al tratamiento que cualquier paciente de VIH tiene. Cuatro volvieron a presentar el virus. Únicamente el paciente de São Paulo parece no tener signos de VIH en su sangre después de 66 semanas.

Solo dos pacientes en el mundo han superado el virus anteriormente

Se tiene constancia únicamente de dos pacientes que han superado el virus. Timothy Ray Brown, el paciente de Berlín, y Adam Castillejo, el paciente de Londres.

Ambos hombres recibieron transplantes de médula ósea como parte de un tratamiento para el cáncer. Estas operaciones les otorgaron nuevos sistemas inmunes que resistieron al virus. No obstante, este tipo de operaciones no son una opción, ya que implican aún muchos riesgos para la salud del paciente y pueden conllevar graves efectos colaterales.

El VIH tiene la capacidad de entrelazarse con el material genético de los cromosomas humanos. De este modo, permanece latente y escapa al sistema inmune. Y es que, estas células, de forma similar a las células madre, tienen la capacidad de clonarse. Esto supone una gran dificultad a la hora de buscar una cura. Aunque los investigadores siguen varias líneas estratégicas para acabar con el virus, a día de hoy ninguna ha demostrado ser efectiva.