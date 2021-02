¿Por qué nos pitan los oídos?

No solo nos condicionan la manera de vivir, sentir un molesto pitido en alguno de nuestros oídos puede llegar a ser un factor de riesgo para la salud. Aunque existen muchos mitos sobre el porqué de este zumbido, la realidad es muy diferente. En el vídeo te explicamos por qué, en ocasiones, nos pitan los oídos.

Los acúfenos, como así se conoce científicamente a estos molestos sonidos, pueden provocar problemas de ansiedad e insomnio. En los casos más graves llega a provocar la aparición de tinnitus. Este síntoma afecta a la capacidad auditiva de las personas, aunque no está reconocido como una enfermedad, provoca la pérdida de audición. Con el paso de los años se intensifica. No obstante, no es una afección que solo afecte a esta parte de la población. Esta molesta señal tiene diferentes tipos dependiendo de las sensaciones que experimentemos.

Tinnitus subjetivo

Dentro de los diferentes tipos de este síntoma, el subjetivo es el más común entre la población. Este tipo de sonido solo puede ser escuchado por la propia persona que lo padece. Puede deberse a problemas con los nervios de audición al igual que con problemas musculares o de movimiento. Además, el ruido se intensifica dado que la parte del cerebro que responde a las señales del sonido no responde, esto se conoce como una pérdida sensorial.

Tinnitus objetivo

A la hora de acudir a una revisión médica, el zumbido que tras realizar pruebas auditivas puedan escuchar los especialistas es lo que define este tipo de tinnitus. Aunque no existe un tratamiento conocido para erradicar estos síntomas, si existen terapias que ayudan a minimizar los ruidos, como choques terapéuticos de sonido.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de cuatro millones de personas en España sienten estos molestos zumbidos. No saber el motivo por el cual nos pitan los oídos hará que no podamos estar alerta y poder combatir problemas como el tinnitus. En el vídeo te enseñamos el porqué de este incómodo sonido.

SEGURO QUE TE INTERESA

¿Para qué sirven los bostezos?

Cosas cotidianas que dañan tu corazón y no te imaginabas