Cosas cotidianas que dañan tu corazón y no te imaginabas

El corazón es el órgano más importante del cuerpo humano, responsable de la circulación de la sangre y de conseguir que los nutrientes necesarios lleguen por todo el cuerpo. Es por eso por lo que es de vital importancia cuidar de él. En el vídeo te mostramos los hábitos cotidianos que probablemente no sabías que son dañinos para tu corazón.

Sin embargo, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, y sólo en España representan el 26% de fallecimientos. Aún teniendo estos datos no hacemos lo suficiente para cuidarnos y prevenir cualquier tipo de riesgos y daños que podría sufrir nuestro corazón. En muchas ocasiones esto se debe a la falta de información y conocimiento que nos ofrecen al respecto.

Así mismo, hay muchos alimentos que también deberíamos de evitar. Seguir una dieta saludable basada en integrales, vegetales, y frutas es una de las mejores maneras para mantener nuestra salud en regla, aunque no sea tan fácil como suena. Mucho sodio, mucha grasa y porciones grandes son algunos de los factores de riesgo para nuestro corazón.

Es por esto, que uno de los métodos que se recomienda es planificar con anticipación las comidas, para quitarnos el estrés diario de elegir que comer al igual que los malos antojos. Creando menús semanales, y tratando de eliminar aquellas comidas que no son recomendables, teniendo en cuenta el tamaño de las porciones, ya que la cantidad que comes es igual de importante que lo que comes, hará mucho más fácil adoptar buenos hábitos.

Utiliza un bol o un plato pequeño para medir la cantidad de comida necesaria. Recuerda que los alimentos tienen porciones distintas, estas suelen encontrarse en la parte de atrás del envase o incluso consultando este vídeo, podemos aprender cuál es la porción adecuada. Es mejor comer más alimentos que sean ricos en nutrientes y bajos en calorías, como por ejemplo las frutas y los vegetales, que comer poco de alimentos altos en grasas y sodios.

Tampoco hace falta ser tan estricto contigo mismo. Recuerda que de vez en cuando puedes permitirte las comidas que realmente te gusten ya que esto no supondrá un cambio drástico en tu salud. Esto es siempre y cuando no lo conviertas en un hábito diario. Lo importante es que la mayoría de los alimentos que comas sean buenos para tu salud y te den los nutrientes y vitaminas necesarios.

Evitando los hábitos que hemos mencionado en el vídeo y siguiendo alguna de las recomendaciones aportadas es una de las muchas maneras que puedes prevenir enfermedades cardiovasculares y sobretodo evitar la aparición prematura de estas. Aunque existen factores de riesgo incontrolables, como la edad y la genética, podemos asumir responsabilidad de nuestra salud y hacer lo mejor posible para prevenir dichas enfermedades.

