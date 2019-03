De la política al amor: cinco cosas que deberías saber sobre tu olor personal

Nuestro olfato es capaz de transmitirnos información muy valiosa acerca de las personas que nos rodean, y todo gracias a los compuestos químicos

Olfato para las urnas

¿A qué huelen las ideas políticas? Si eres conservador o progresista se detecta en el olfato porque, a nivel subconsciente, los seres humanos nos sentimos atraídos por el olor corporal de personas con las que somos políticamente afines.

"No podemos identificar conscientemente la ideología de un sujeto solo oliéndolo, pero hemos demostrado que nos agrada el olor personal de quienes piensan como nosotros", asegura Rose McDemortt, coautor de un estudio publicado en 'American Journal of Political Science' que identificaba la ideología política como un elemento clave en la atracción subconsciente.

'Love is in the smell'

El atractivo sexual tiene un claro componente aromático. La ciencia ha demostrado que, si se les da a oler camisetas de hombres a los que no conocen para que se decanten por la que más les atrae, las mujeres eligen sistemáticamente a aquellos con mayores diferencias en los genes del llamado complejo principal de histocompatibilidad (MHC, por sus siglas en inglés). Dicho de otro modo, a nivel genético los opuestos se atraen.

Esto tiene sentido biológicamente hablando dado que, cuanto menos se parece el MHC entre los progenitores, mayor es la probabilidad de un embarazo exitoso y mayor resistencia inmunitaria a las enfermedades tienen sus hijos. En definitiva, el olor nos orienta para que escojamos a aquellos con los que, desde el punto de vista genético, más nos interesaría procrear.

El aroma de las defensas

Tras ponerte una vacuna, el olor que desprende tu cuerpo cambia, igual que sucede cuando una enfermedad activa tu sistema inmune. Los investigadores sospechan que se debe a que los animales se comunican unos a otros que están enfermos a través del olor, un modo eficaz de evitar conductas que aumenten el riesgo de contagio. En los seres humanos, esos cambios en el olor personal podría aportar una nueva 'alarma silenciosa' para detectar enfermedades no invasivas antes incluso de que muestren síntomas.

Dime cuántos años cumples y te diré como hueles

Ni las arrugas ni las patas de gallo: el mejor indicador de la edad de una persona es su olor personal, según se podía leer hace poco en 'PLoS ONE'.

Concretamente, podemos clasificar a los sujetos según su olor al menos en tres rangos de edad: joven (20-30), edad media (45-55) y edad avanzada (75-95) sin equivocarnos. De todos ellos, el olor menos intenso es el de los ancianos- kareishū, como le llaman los japoneses-.

Único como tu huella

Tu olor es irrepetible, tanto que científicos de la Universidad Politécnica de Madrid están desarrollando una técnica que permitiría la identificación de cualquier persona usando su olor corporal en lugar de su huella dactilar.

Se trataría de un identificador biométrico más rápido y cómodo que cualquier otro, ya que sólo precisa capturar en el aire el aroma que desprendemos al pasar. Y todo eso con la ventaja añadida de que, en caso se usarse para la identificación criminal, no dependería de que el sospechoso se mostrara o no dispuesto a colaborar.