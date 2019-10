Existen muchos mitos acerca de por qué los perros y gatos comen hierba. Es muy común la creencia de que los perros comen hierba y después vomitan porque se purgan. Al principio puede parecer inquietante y puedes pensar que tu amigo está sufriendo, pero purgarse no siempre es un signo de malestar, pues lo realiza como forma de limpiar su organismo. Como lo dice la propia palabra, una purga consiste en eliminar las sustancias tóxicas, dañinas o innecesarias. Sin embargo, ¿te has fijado que no siempre vomitan después de haber ingerido hierba? Esto explica que existen más motivos por los que consumen plantas en la calle. En el vídeo te explicamos los detalles.

Muchos perros aprovechan los paseos para buscar cualquier rastro de comida que encuentren en la calle. Sus hocicos se convierten en succionadores más eficientes que cualquier aspiradora del mercado, porque se llevan por delante todo lo comestible (o no tan comestible) que hallen a su paso. Sin embargo, no sólo rastrean comida, pues a veces buscan con más ahínco y fijación que nada comer ciertos tipos de plantas que crecen de la tierra. Pero, si cada vez que lo hacen no es para purgarse, ¿entonces para qué? Te lo explicamos en el vídeo, y además te damos unos consejos que deberías tener en cuenta a la hora de que tu mascota coma hierba.

Unas mascotas lo hacen más frecuentemente que otras. Esto se debe a las necesidades de cada uno, igual que sucede con los seres humanos, cada cuerpo es un mundo y tiene unas características particulares. Alrededor del hecho de que tu perro o tu gato consuma de vez en cuando hierba no se han realizado muchos estudios científicos, por lo que no son pocas las personas que piensan razones erróneas para explicar este hecho. Por ello te mostramos este vídeo y así salgas de dudas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Un año de vida de un perro no equivale a siete de un humano: la verdad sobre cómo calcular la edad de tu mascota

Retiran productos de comida para perros por contener una sustancia empleada en la eutanasia animal

¿Son más listos los perros o los gatos? Ya tenemos ganador