Lesionados por la música

“Un músico no para de tocar hasta que no puede tocar. Se convierte en una persona sufrida porque se ha habituado a estas condiciones”, comenta Zamorano sobre los resultados que publicó este año en la revistaFrontiers in Human Neuroscience, coordinados por Pedro Montoya, catedrático de Psicobiología de la Universidad de las Islas Baleares. La investigadora denuncia que se da mucha importancia al instrumento, la técnica y la postura para tocar mejor, pero no a los cuidados del cuerpo.

Postura básica del brazo izquierdo de los violinistas. En la vista anterior (A) se ve la posición de la mano y la muñeca. La imagen B muestra cómo los dedos deben situarse en la posición más vertical posible para reducir al mínimo la dispersión del sonido. / imagen: CIOS

Cuidar el cuerpo además de la técnica

Los buenos hábitos, entre los que se destaca la higiene postural, pueden evitar los problemas y dolores asociados a tocar un instrumento.

Como pianista, Clara Schumann “se desarrolló en concordancia con las consideraciones actuales de la fisiología de la música”, destaca Altenmüller. Su padre no la dejaba tocar más de tres horas al día, y tenía que compensarlo dedicando al menos las mismas horas a practicar ejercicio al aire libre.

Limitar la práctica diaria del instrumento, evitar la monotonía, hacer ejercicios mecánicos de los dedos, aportar aspectos de teoría musical en la práctica, prestar atención a las cuestiones de salud haciendo estiramientos y paseos regulares al aire libre son elementos que contribuyen a desarrollar una mayor resiliencia y acelerar el ritmo de aprendizaje.

Rosset recuerda que “la música siempre se ha asociado con bienestar y equilibro emocional”, quizás por eso es “difícil que los músicos y su público reconozcan los riesgos que tiene para la salud”.