El ibuprofeno y paracetamol durante el embarazo podrían provocar infertilidad en el bebé

A las mujeres embarazadas cada vez les quedan menos opciones para tomar antiinflamatorios y analgésicos -aunque sea de forma ocasional- para aliviar dolores y fiebre durante sus nueve meses de embarazo. La comunidad científica lleva varios años preocupada por el impacto que estos químicos podrían tener en el desarrollo del feto y, en concreto, sobre su futura fertilidad.

¿Es una coincidencia que desde que se empezó a generalizar el uso del ibuprofeno y paracetamol -en los años 60- haya descendido la fertilidad en Occidente? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe de 2013, en los países desarrollados una de cada cuatro parejas en edad reproductiva no consiguen tener hijos después de intentarlo durante cinco años. Otro metanálisis publicado el año pasado revisó 7.518 trabajos y 2.510 artículos publicados entre 1981 y 2013. La conclusión es que la concentración de espermatozoides en los hombres, por lo que sea, está disminuyendo.

Infertilidad y analgésicos

El último estudio sobre analgésicos y fertilidad publicado por la revista Human Reproduction advierte que la exposición al ibuprofeno en el primer trimestre afecta negativamente a las células germinales ováricas. Es decir, los ovarios de las bebés y futuras niñas podrían no desarrollarse como deberían y producir menos óvulos en un futuro.

Para la investigación se tomaron muestras de tejido ovárico de 185 mujeres embarazadas y en el laboratorio expusieron ese cultivo a ibuprofeno durante dos, cuatro y siete días. La conclusión es una “dramática pérdida del número de células germinales”.

¿Cuál es el problema? Que hasta que las niñas crecieran y llegaran a la edad reproductiva no se podrá comprobar. Otro estudio publicado el año pasado apoyaba esta teoría, pero en el caso de los niños: la exposición al ibuprofeno durante el primer trimestre también afectaba al desarrollo testicular y los espermatozoides de los fetos.

“Estos estudios y otros similares se dan en medios de cultivo artificiales, en un laboratorio en el que se cultiva el tejido ovacitario fetal, porque hacer un ensayo clínico con mujeres embarazadas no sería ético. Pero eso implica que los resultados no tengan en cuenta la variabilidad humana: no es lo mismo un cultivo del tejido en el laboratorio, que una mujer que toma un ibuprofeno o los que le indique su médico. Dependerá de las dosis, de la condición de la mujer, del tránsito por el estómago, filtrado en el hígado y después tiene que llegar la sustancia del ibuprofeno a la placenta, que evita casi todos los tóxicos antes de llegar al feto”, aclara Nuria Pérez Esturo, ginecóloga del Hospital Vithas Nisa Pardo de Aravaca.

Según explica, la recomendación habitual es que se evite -en la medida de lo posible- cualquier tipo de analgésico en el primer trimestre.

Los investigadores piden más estudios para comprobar si el ibuprofeno y paracetamol reducen las células germinales | Pixabay

“Durante los tres primeros meses, el embrión está formándose y la placenta todavía no es capaz de filtrar tóxicos como medicamentos; por eso se recomienda evitarlos en la medida de lo posible. El ibuprofeno está prohibido en el tercer trimestre también, porque provoca un cierre previo del ductus arterioso -que es un pequeño vaso que conecta el sistema arterial pulmonar y la aorta del feto. Se cierra justo después del nacimiento. Por eso, un cierre prematuro producido por antiinflamatorios AINE provocaría un aumento en la presión arterial e hipertensión pulmonar en el bebé”, señala la ginecóloga.

Hasta ahora se solía recomendar metamizol magnésico (Nolotil) y paracetamol como analgésico y antipirético a las futuras madres. Pero esto podría cambiar en un futuro. Los investigadores no cesan en su búsqueda de la relación entre determinados medicamentos para la fiebre y dolor e infertilidad. Y el último en ser señalado ha sido el paracetamol. En esta ocasión, el último estudio se ha realizado con ratas, expuestas al aparentemente inocuo analgésico 13 días después de la concepción. De nuevo han descubierto fertilidad reducida e insuficiencia ovárica prematura que -a largo plazo- podría relacionarse con una menopausia precoz.