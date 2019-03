Un estudio revela por qué los perros dan tantas vueltas antes de hacer sus necesidades

Los perros son animales muy inteligentes que no hacen nunca las cosas porque sí, todo tiene una razón. Si alguna vez has tenido un can te habrás dado cuenta de que antes de hacer sus necesidades dan varias vueltas sobre sí mismos o cambian de lugar en el último momento.

Según un estudio realizado por la Universidad de Ciencias de la Vida en Praga, los perros no se mueven así para encontrar la mejor posición. Durante el procedimiento observaron a miles de perros hasta darse cuenta de que todos ellos defecaban hacia la misma dirección. ¿Casualidad?

Al parecer, estos animales presentan una enorme sensibilidad respecto al campo electromagnético de la Tierra y no pueden hacer sus necesidades si no están sincronizados con el eje norte-sur. Los resultados del estudio, publicados en la revista digital Frontiers in Zoology, explicarían la razón por la que estos animales tienen este comportamiento.