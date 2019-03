Estudiando el lado oscuro de la mente humana: ¿los malos nacen o se hacen?

En series y películas, la conciencia humana suele representarse como una lucha constante entre nuestra parte demoníaca (con forma, efectivamente, de demonio) y la angelical (con aureola incluida). Sin embargo, siempre hay personajes buenos y malos, los que defienden a los inocentes y los que parecen disfrutar con su sufrimiento.

Aunque hablemos de ficción, en la realidad ocurre algo parecido. Existen personas que tienden a ser más empáticas, mientras que otras son egoístas y carecen de escrúpulos. También están aquellos que viven por y para fastidiar. Una versión digital de estos últimos son los ‘trolls’ que frecuentan la Red para acosar a otros internautas o colmar cualquier web de comentarios hirientes ¿Existe alguna explicación para este tipo de comportamiento?

El científico Delroy Paulhus, que estudia la psicología de la parte más oscura de la mente humana, distinguió por primera vez entre tres rasgos que pueden darse por separado o simultáneamente en el ser humano: el narcisismo, el maquiavelismo (relacionado con la manipulación) y la psicopatía (o incapacidad para apreciar los sentimientos ajenos). Paulhus ha bautizado al conjunto con un nombre digno de una trilogía vampírica: la ‘tríada oscura’ de la personalidad.



Kiko Alario Salom, en Flickr

Sus primeros estudios en este campo tenían como objetivo comprobar que cada una de las características es diferente al resto y, como tal, deben medirse por separado. En uno más reciente, ha analizado, junto con otros investigadores, la asociación entre los rasgos más oscuros de la mente y el ‘troleo’ en internet. La conclusión de su trabajo puede deducirse nada más leer el título, que homenajea a una canción de Cindy Lauper: ‘Trolls just want to have fun’. Los científicos también tienen sentido del humor.

Realizaron dos experimentos en la Red, comparando los comentarios de 1.250 internautas y sus rasgos de personalidad. La actitud hiriente se relacionaba con el sadismo (entendido como el placer de ser cruel), la psicopatía y la manipulación, siendo el primero el más importante. En conclusión, los científicos afirman que los comentarios ofensivos pueden interpretarse como una manifestación digital de crueldad.

Un equipo de científicos de la Universidad de Ontario ha relacionado además la ‘tríada oscura’ de Paulhus con el acoso y la intimidación, tanto en la realidad como en internet, en de prácticas como el ‘ciberbullying’ o el acoso escolar. Comprobaron en un grupo de 657 adultos de 18 a 70 años que la psicopatía era el rasgo más vinculado a esta actitud dañina, seguido por el maquiavelismo y el narcisismo.

La crueldad, la manipulación y la frialdad también se han vinculado con la vida en pareja y la atracción sexual. Empecemos por el principio, cuando todavía no se ha establecido ningún lazo afectivo: según un reciente trabajo, a las mujeres les resultan más atractivos los hombres que presentan alguno de los rasgos ‘oscuros’ en su personalidad.

Yendo un paso más allá, otra investigación buscaba esclarecer si las personas infieles comparten algunos de estos caracteres. Efectivamente, los científicos comprobaron que los individuos que presentan alguno de los tres rasgos o todos ellos tienden a tener aventuras más frecuentemente.

No obstante, había diferencias entre sexos. En mujeres, la infidelidad se relacionaba en mayor medida con las personalidades manipuladoras y el desafecto, mientras que en los hombres el comportamiento irregular solo se presentaba en el primero caso. Llegaron a la curiosa conclusión de que las aventuras derivadas del desapego y la poca empatía suelen terminar en una ruptura, pero no sucede lo mismo con el maquiavelismo: las personas manipuladoras siguen con su vida.



Sharon Mollerus en Flickr

Los rasgos también tienen incidencia en la actitud de los cónyuges cuando la pareja termina: el maquiavelismo y la psicopatía se relacionan con una mayor probabilidad de venganza; los narcisistas, sin embargo, tienden a mantenerse al margen. El sentimiento de justicia y poder de los manipuladores y el pensamiento psicópata hacen ver la venganza como un fin efectivo.

A pesar de haber establecido relaciones entre los rasgos menos amables de la personalidad humana y el comportamiento, no se conoce del todo por qué algunas personas los desarrollan más que otras. Existen, eso sí, algunas pistas.

Se ha estudiado un posible origen genético. En otras palabras, se ha intentado averiguar si las personas manipuladoras, engreídas y frías nacen o se hacen. Para comprobarlo, los investigadores han comparado las diferencias conductuales entre gemelos idénticos con las disparidades en su ADN. De esta manera, expertos en psicología de la Universidad de Ontario Occidental han encontrado que tanto el narcisismo como la psicopatía tienen una marca genética, mientras que el maquiavelismo viene dado por el ambiente (aprendemos a manipular a otros), aunque advierten que ninguna de estas conclusiones exime a los individuos de responsabilidad en sus comportamientos.

Los extremos siempre son negativos, así que mejor mantener a raya al demonio interior. No obstante, todos tenemos un parte oscura, aunque sea pequeña, que hemos desarrollado como mecanismo de adaptación y defensa. El angelito también se equivoca.