No deberías vaciar la nevera justo antes de irte a la cama

Por mucho que nos cueste reconocerlo, nuestro cuerpo no está diseñado para tumbarse justo después de comer: en horizontal, el sistema digestivo no trabaja bien.

De hecho, permanecer en posición vertical facilita que la gravedad mantenga los flujos gástricos en la parte baja del estómago para que actúen correctamente. Si nos tendemos en el sofá o en la cama, estos fluidos ácidos pueden terminar en el esófago, dañando sus paredes, o causar molestos reflujos.

Además, un reciente estudio sugiere que las personas que cenan muy tarde y se van a dormir poco después pierden menos peso bajo la misma dieta que aquellas que lo hacen antes.

Lo ideal, según las investigaciones, es dejar un margen de al menos tres horas, el tiempo aproximado que tarda el estómago en vaciarse de contenido.

Como alertaba el médico Jamie A. Koufman en The New York Times, cenar muy tarde, sobre todo cuando se trata de comidas pesadas y calóricas, puede modificar el metabolismo. Una digestión adecuada es esencial para que el cuerpo absorba bien los nutrientes y deseche aquellas sustancias que no necesita.