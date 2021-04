Cómo saber si mi mascarilla lleva grafeno y debo desecharla

Autoridades sanitarias canadienses han advertido del posible riesgo para la salud que supone la utilización de mascarillas con nanopartículas de grafeno entre sus componentes. A raíz de esta investigación abierta por el país norteamericano, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha pedido la retirada de estos artículos hasta que se analicen los posibles efectos adversos para la salud que conllevaría su uso.

El grafeno se obtiene del grafito, abundante en la naturaleza. Se trata de un material que presenta múltiples beneficios para su utilización a nivel industrial: es resistente, duradero, ligero y extremadamente flexible. Al contar con estas propiedades, existen mascarillas que incorporaron grafeno como un elemento más de su estructura.

Sin embargo, los investigadores canadienses advierten de que no está descartado que el grafeno pueda producir efectos adversos en el sistema respiratorio en caso de inhalación de estas nanopartículas. Siguiendo el criterio de prudencia, Castilla y León, País Vasco y Madrid han solicitado la retirada de este tipo de mascarillas.

¿Cómo identificar las mascarillas de grafeno?

Todas las mascarillas que incluyan grafeno deben indicarlo, ya sea en la caja o en la propia etiqueta del producto. Dado que esta alerta es muy reciente, no basta con fijarnos en que el artículo cuente con certificaciones europeas, puesto que es probable que cuente con ellas. Lo importante es buscar si lleva grafeno entre sus componentes.

Este tipo de mascarillas ha sido comercializado por una única compañía que cuenta con la patente, Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd, por lo que es conveniente desecharlas si muestran el nombre de este fabricante. En concreto, se han vendido tanto mascarillas quirúrgicas como FFP2 elaboradas con grafeno.

Se trata de un producto que se ha comercializado poco en farmacias y cuya compra se ha realizado por lo general en gran volumen para surtir a colectivos laborales concretos, sobre todo a sanitarios y a policías. Si has comprado tus mascarillas en farmacias, lo más probable es que no incluya grafeno.

¿Cómo ha surgido la alarma por el grafeno?

A raíz de la advertencia de las autoridades sanitarias canadienses, varios sindicatos, como CSIF o el Sindicato independiente de Policía Vasca, denunciaron que se habían repartido mascarillas de la compañía Shandong Shenquan entre diversos colectivos profesionales, sobre todo sanitarios y policías.

Tras esta polémica, algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, País Vasco o Madrid procedieron rápidamente a retirar los productos que se encontraban bajo la lupa. Los representantes sindicales piden además que se rastree el recorrido de estas mascarillas, de forma que se pueda localizar posibles remesas que se hayan podido entregar a otros colectivos y que no se hayan podido detectar hasta ahora.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:

Mascarillas elastoméricas, la opción favorita de muchos sanitarios contra la COVID-19