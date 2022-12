Comer azúcar o hacer músculos te ayuda a lograr los propósitos de año nuevo

Músculos en tensión. Si tensas los músculos tu autocontrol aumenta y es más fácil que consigas los objetivos que te has propuesto. A esa conclusión llegó Iris W. Hung, de la Universidad Nacional de Singapur, tras una serie de experimentos de los que se hacía eco la revista Journal of Consumer Research

En todos ellos, los participantes debían soportar un dolor momentáneo o resistirse a un placer inmediato a cambio de un beneficio a largo plazo, por ejemplo consumiendo una bebida con sabor a vinagre muy saludable o evitando comida basura para perder peso.

Las investigaciones demostraron que apretando los músculos de la mano, los dedos o el brazo los sujetos aumentaban su fuerza de voluntad y lograban sus objetivos.

Mejor decir "no lo haré" que "no puedo hacerlo". ¿Estás decidido a perder peso o a dejar de fumar? Cuando la tentación de saltarte la dieta o echar mano de un cigarrillo llame a tu puerta, es mejor que te digas a ti mismo "No fumaré" que "No puedo fumar".

Es la conclusión a la que llegaron investigadores de la Universidad de Houston. Y es que el lenguaje importa, ya que en el primer caso conseguimos resistir las tentaciones y alcanzar los objetivos a largo plazo con el doble de posibilidades de éxito, tal y como exponían los investigadores en la revista Journal of Consumer Research.

Date un paseo. Científicos de la Universidad de Exeter (Reino Unido) demostraron hace unos años que caminar durante 15 minutos reduce el deseo de comer chocolate, y que el efecto beneficioso de estos paseos se puede extender a otras tentaciones y adicciones, como las drogas o el tabaco.

En concreto, los experimentos con "chocoadictos" revelaron que realizar este ejercicio moderado antes de sentarse delante de una tableta de chocolate reducía la ingesta exactamente a la mitad.

Haz el bien. Kurt Gray, de la Universidad de Harvard (EE UU), ha demostrado que llevar a cabo una buena acción aumenta tanto la fuerza de voluntad como la resistencia física.

Según el investigador, este efecto se explica por una especie de una profecía autocumplida sobre la moralidad: percibimos a quienes ayudan a los demás como personas fuertes física y mentalmente.

"Tal vez la mejor manera de resistirse a un donut a media mañana es donar el dinero que costaría para una buena causa", argumentaba el investigador en la revista Social Psychological and Personality Science.

Toma azúcar. El autocontrol depende, en gran medida, de la glucosa que tenemos disponible en sangre. Tanto es así que beber una limonada con azúcar y otra bebida edulcorada ayuda a conseguir los objetivos propuestos y aumenta la fuerza de voluntad.

De hecho, según comprobó hace poco Roy F. Baumeister, investigador de la Universidad de Florida (EE UU), cada vez que llevamos a cabo un ejercicio de autocontrol la glucosa cae por debajo de los niveles óptimos.

Y hay que reponerla para seguir manteniéndonos firmes en nuestros objetivos y propósitos.