Descubre por qué tus match de Tinder no te responden

Según afirma la cuenta de Twitter de la empresa, mediante este sistema, ya se han generado más de 8 billones de Matchs. Al contrario de lo que pudiera parecer, más del 80% de los usuarios utiliza la aplicación en busca de una relación estable, según declara Sean Rad, director ejecutivo de Tinder. Son datos muy atractivos, pero la experiencia de usuario está envuelta en cierta frustración.

Los chicos aceptan la mayoría de los perfiles mientras que las chicas son más selectivas. Tanto es así que según indican los estudios los chicos reciben un match el 0.6% de las veces mientras que el éxito de las mujeres está en torno al 10%.

Sin embargo, una vez que coinciden, los hombres inician la conversación el 7% de las veces y las mujeres el 21%. Las mujeres analizan todas las fotos, leen la descripción en la biografía, no sólo buscando un perfil atractivo físicamente sino una pareja con su mismo status social, e intelectual. Los hombres también, pero esto lo harán en una segunda fase, entre los perfiles de las chicas que les acepten.

- Hola, ¿qué tal?

No hay nada más frustrante que saludar a alguien que te encanta y no recibir contestación. ¿Qué he hecho mal? ¡Pero si hace un momento le gustaba!

Justo antes de responder muchos usuarios repasan el perfil de la otra persona, en ocasiones, sobre todo los chicos, es la primera vez que lo hacen. Este segundo vistazo se convierte en una nueva criba, pero ahora podemos hablar con esa persona... ¿Qué le digo?

Empieza con un GIF, esto hará que tengas un 30% más de probabilidades de que te contesten. Con una animación es más fácil expresar emociones que con un texto, además, la conversación durará el doble.

Combínalo con una frase divertida como: “¿Ya somos novios?” o “Si alguien nos pregunta, nos conocimos ayudando a cruzar la calle a la misma anciana”. Si además puedes intuir los puntos que tenéis en común a partir de su perfil no dudes en hacerlo. Quién sabe, tal vez tu próxima cita también haya leído este artículo.