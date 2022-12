Bajar un 21% del precio no es descontarte el IVA y otros engaños en rebajas

Algo que me resulta sumamente curioso hoy en día es el hecho de encontrarme con personas que manejan perfectamente un smartphone, pero no saben calcular un porcentaje. Así, como se los estoy contando. De hecho, en más de una ocasión, he escuchado afirmar a alguien que si un sueldo (o un precio, o lo que sea) es el 80% de otro, el segundo gana un 20% más que el primero. Sí, hay quien afirma eso. De verdad. E incluso los hay que cuando les dices que si A cobra el 80% de lo que cobra B, es porque B cobra un 25% más que A, te miran con cierto recelo, probablemente pensando algo así como “la pobre...”.

Y la cuenta es sencilla, tan sencilla como pensar que si A cobra el 80% de lo que cobra B tenemos que

Basta ahora con despejar B en la ecuación,

para darse cuenta de que B es A más un 25% de A. Se ve muy clarito si lo hacen como sigue:

Ya, ya sé que una excusa muy extendida para justificar este tipo de errores es aquella de “yo es que soy de letras”. Pero es que los de letras también van de rebajas y al banco, y en ninguno de los de casos hay clemencia con el que usa la tan manida excusa.

Déjenme que les recuerde un par de cosas sobre porcentajes, que son muy sencillas, pero que inducen frecuentemente a error. La primera de ellas tiene que ver con las segundas rebajas. Hay quien cree que si le rebajan 20% en la primera rebaja y 50% en la segunda, le han rebajado un 70% del precio original. No, para nada.

Podemos pensarlo con un artículo de 100€ para que las cuentas salgan más simples. Si nos hacen una rebaja del 20%, o sea, de 20€ en un producto de 100€, el precio, en las primeras rebajas 80€. Muy fácil, hasta aquí se entera hasta Wert. Si hacen una segunda rebaja sobre ese artículo del 50%, el nuevo precio sería 40€ (la mitad de 80). Pues ya está, eso NO es una rebaja del 70%, porque una rebaja de 70%, sería si el segundo precio fuera 30€. Son diez eurillos de nada, sí, en un artículo de 100€, un 10% de su precio. Vamos, que si se compran algo de 2.000€, no sé, una Smart TV buenecita, la diferencia entre una rebaja del 70% y una doble rebaja, primero del 20 y después del 50%, es de 200€. Y oigan, eso ya pica más. No digamos si hacen esa comparación con televisores gigantescos como el 105UB9 con precios aproximados de 80.000$...

Eso sí, si quieren consolarse, este error no es solo marca España, nuestros vecinos de arriba también lo cometen, de vez en cuando...

(Foto: Cortesía de @aritz008)

Menos mal, que nuestra amiga Mati, un poco enfurecida, eso sí, nos ayuda a aclarar este tipo de cosas que nunca dejan de aparecer, por muy en el siglo XXI que vivamos:

Pero volviendo a lo de comprar televisores me recuerda a otra de las cosas que quería comentar: no es lo mismo que no te cobren el 21% de IVA que hacerte una rebaja del 21%.

No, señores. Y con esto hay alguno que saca buena tajada con las promociones sin IVA y tal.

Pensémoslo, de nuevo, con un artículo de 100€ que salen las cuentas muy redondas. Si al artículo, sin IVA, cuesta 100€, al pagarlo con dicho impuesto (21%), nos tienen que cobrar 121€. Ese es el precio final que nos cobrarían sin promoción. Si nos cobran solo 100, sin cobrar IVA, no nos están haciendo un descuento del 21%. No, porque el 21% del precio final, el que estará marcado en la etiqueta, 121€, es

Luego, hacernos una rebaja del 21% sobre el mencionado producto sería que nos costase...

... y no 100, que es lo que nos cobran si nos quitan el IVA. Y de nuevo, si hacen las cuentas con 2.000€, de una SmartTV, la diferencia entre no cobrar el IVA y una rebaja del 21% (como las suelen publicitar alguno) es la siguiente -puesto que en ausencia de maravillosas promociones, el precio final incluye un 21% de IVA-

Nuestro PVP en etiqueta, es, al principio, de 2.420 €.

Si nos quitan el IVA nos cobran 2.000, pero si nos quieren rebajar un 21%, nos deben rebajar del precio final:

Por lo tanto, si de verdad nos hicieran un descuento del 21% en nuestra tele molona, lo que nos deberían cobrar es 1.911,8 € y no 2000. Oiga, que eso son más 88 euritos de diferencia.

Y lo dejamos por aquí, salgan de rebajas, si lo necesitan y les apetece, pero no se despisten que hay ofertas que matan más que las bombas...

(Foto: Cortesía de @Elenalb2)