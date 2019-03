Así es un pene perfecto

Sabemos un montón de cosas sobre las medidas medias del pene porque, de cuando en cuando, se publica un nuevo estudio precisando o corrigiendo datos oficiales. Cuando tal cosa ocurre, todos los medios del mundo airean el asunto en portada porque, Freud mediante, una gran cantidad de hombres (empezando, quizá, por los directores de esos medios) parecen muy interesados en saber si su pene es 'normal'.

Sabemos, por tanto, cómo es un pene estándar. Y ahora, además, sabemos cómo es un pene perfecto.

Tan notable hallazgo se lo debemos a cuatro investigadores estadounidenses que acaban de publicar un estudio con el muy florido título: “¿Qué es un pene bonito? Cómo las mujeres evalúan la apariencia del pene en hombres con hipospadias corregida quirúrgicamente”.

La hipospadias es un trastorno que provoca un desarrollo anómalo del pene, haciendo que la ranura, llamada meato urinario, quede en la parte inferior del glande. El quirófano es la única solución posible.

Lo curioso del asunto es que, según los autores del estudio, algunos hombres siguen considerando que su pene presenta un aspecto anormal tras la cirugía, de ahí que los investigadores hayan decidido establecer lo que podríamos considerar el 'canon del pene perfecto', un espejo en el que todos los hombres del mundo, y particularmente los aquejados de hipospadias, puedan comprobar no ya si su miembro es 'normal', sino cuán hermoso resulta.

Para ello, los investigadores encuestaron a 105 mujeres de distintas edades. Éstas jerarquizaron la importancia de ocho atributos del pene, como el grosor, el tamaño o la posición del meato. Además, valoraron las cualidades estéticas de 20 penes, diez de los cuales habían sido sometidos a cirugía reparadora de hipospadias y diez 'normales'.

Los resultados, publicados en la revista The Journal of Sexual Medicine, sostienen que el grupo de estudio (y, por extensión, la mujer occidental) considera que la posición y forma del meato es lo menos relevante para determinar si un pene es o no bonito. De hecho, ninguna de las mujeres apreció una diferencia sustancial entre los que habían sido operados y los “normales”.

Ciertamente, este estudio no parece llamado a pasar a la historia, pero quizá sirva para que un puñado de hombres miren sus propios penes con nuevos ojos. Al fin y al cabo, para eso lo han hecho.