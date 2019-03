Aprende a ordenar mejor que tu madre

¡VAS A SER LA MAR DE APAÑADO!

No sé ustedes pero yo, igual que con el comienzo del año me hago un propósito nuevo -normalmente, incorporar (o eliminar) algún hábito saludable (o perjudicial)- con la llegada de las vacaciones estivales mi propósito es dedicar un par de días a ordenar algo: ropa, libros, juguetes, zapatos, cables y cargadores... Siempre con el mismo éxito, por cierto. Pero es que tan difícil como ir todos los días al gimnasio o dejar el chocolate es ordenar. O mucho más¿Existen métodos para ayudarnos que no impliquen pedir ayuda a tu madre?