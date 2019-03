¿Afecta la jornada laboral a tus relaciones sentimentales?

La ciencia ha demostrado que trabajar demasiado aumenta el riesgo de alcoholismo. Por esta y otras razones la Unión Europea recomienda que la jornada laboral se limite a un máximo de 48 horas semanales. Sin embargo, desgraciadamente es habitual que un empleado tenga que echar unas cuantas horas extra antes de poder marcharse a casa.

Seguro que piensas que ese trabajador sometido a jornadas maratonianas también lo tiene más difícil para mantener relaciones amorosas, ya que nunca dispone horas suficientes para dedicarle a su pareja. Sin embargo, un grupo de investigadores del Instituto Tavistock acaba de desmentir ese mito.

Tras entrevistar a 285 parejas, los investigadores se percataron de que los participantes eran capaces de compensar las horas de trabajo con la dedicación a su relación sentimental: los enamorados pasaban el mayor tiempo posible juntos fuera de la oficina. Además, aquellos que estaban centrados en su carrera profesional eran conscientes de que no iban a disfrutar todo lo que desearían de su vida personal.

El estudio, que ha sido publicado en la revista ‘Human Relations’, sugiere que no hay ninguna asociación negativa entre las horas de trabajo y la satisfacción de las relaciones sentimentales. Si trabajas mucho y no te va bien en el amor, ya no puedes culpar al jefe.