Desvelan con tecnología 3D la cara de Pau, el homínido que vivió hace 12 millones de años

Un equipo internacional ha reproducido mediante tecnología 3D la cara original de un homínido popularmente conocido como Pau, de 12 millones de años de antigüedad y que fue hallado en 2002 en Els Hostalets de Pierola (Barcelona).

La investigación, publicada este lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences, ha sido liderada por personal investigador del Museo Americano de Historia Natural (AMNH, en sus siglas en inglés) y el Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont (ICP).

Mediante tomografía computarizada se ha corregido la deformación de la cara de Pau (Pierolapithecus catalaunicus, en su nombre científico) debida al proceso de fosilización y la nueva imagen recreada ha confirmado la hipótesis de que se trata de un homínido basal, es decir, con una forma y tamaño similar al último ancestro común de los humanos y los grandes antropomorfos (como orangutanes, gorilas o chimpancés).

Dos décadas de investigación

El 4 de diciembre de 2002 aparecieron los primeros restos de este primate fósil en el Vertedero de Can Mata, en Els Hostalets de Pierola, a raíz de unas obras relacionadas con la ampliación del espacio.

En campañas posteriores de excavación se recuperaron hasta 83 restos de un individuo adulto que, después de meses de estudio, acabó permitiendo describir un nuevo género y especie, el Pierolapithecus catalaunicus (bautizado popularmente como Pau), cuyo descubrimiento fue publicado en 2004 en la revista Science.

Desde entonces, los restos de Pau han dado lugar a muchas otras publicaciones que lo han consolidado como una especie clave para estudiar la evolución de los hominoideos, el grupo de simios que incluye a los seres humanos y a los parientes actuales más cercanos, los antropomorfos (gibones, orangutanes, gorilas y chimpancés).

Uno de los aspectos más destacados de Pau es que tiene el tronco erecto, por lo que podía trepar verticalmente por los troncos y probablemente desplazarse de forma cuadrúpeda por encima de las ramas, pero no se podría suspender de ellas tal y como hacen otros antropomorfos.

Sin embargo, Pau también ha sido objeto de debate científico en todo este tiempo sobre dónde situarlo dentro del grupo de los hominoideos (la superfamilia de primates), pues su cara, si bien está completa, sufrió deformaciones debido al proceso de fosilización.

Corrección virtual de la deformación

Con el objetivo de recuperar el aspecto original del cráneo de Pau antes del proceso de fosilización, el equipo de investigación internacional ha realizado un escaneo de tomografía computarizada para obtener un modelo 3D que ha permitido corregir esta deformación de forma virtual.

"El objetivo de esta investigación no pretendía sólo saber cuál era la morfología real de la cara de Pierolapithecus, sino comprender mejor las afinidades de sus rasgos faciales y reconstruir la historia evolutiva de la cara de los homínidos utilizando aproximaciones morfométricas comparativas de última generación", ha detallado el investigador del AMNH y asociado al ICP, Sergio Almécija.

Los resultados apoyan la hipótesis de que Pierolapithecus es un homínido basal, tal y como se concluyó en la descripción original.

Los homínidos son una familia de los primates que incluye al ser humano y a especies fósiles emparentadas con locomoción bípeda, así como los grandes simios.

"La forma de la cara es diferente a la de los orangutanes, gorilas y chimpancés actuales, pero pensamos que su tamaño y morfología corporal es bastante parecida a la del último ancestro común de los grandes antropomorfos y los humanos", comenta Almécija, que también es uno de los autores del artículo.

Una vez corregida la deformación mediante métodos virtuales, el rostro de Pierolapithecus se muestra más alto, con las órbitas y la apertura nasal más verticalizadas.