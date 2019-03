Ver vídeos de gatitos nos aporta felicidad y nos hace más positivos

No sólo nos conformamos con las fotos del segundo mejor amigo del hombre, muchos vídeos de gatos en Internet (saltando, sacando sus armas de defensa frente a un perro, maullando de forma peculiar, etcétera) se convierten en protagonistas de nuestros ratos de aburrimiento. Pero, ¿únicamente lo hacemos por lo graciosos que son? Un estudio llevado a cabo recientemente en la Universidad de Indiana ha confirmado que ver vídeos de gatos aumenta la energía y las emociones positivas de los espectadores.



Para llegar a esta revelación, Jessica Gall Myrick y sus colegas encuestaron a unas 7.000 personas sobre el hecho de ver vídeos de gatos y cómo afectaba esa costumbre a su estado de ánimo. Myrickt tenía claros los aspectos que quería explorar: ¿La visualización de vídeos de gatos tiene el mismo tipo de impacto positivo que la terapia con animales? ¿Algunos espectadores se encuentran peor después de ver vídeos de gatos debido al sentimiento de culpabilidad por posponer tareas importantes?



De los participantes en el estudio, alrededor del 36% se describió como una "persona de gatos", mientras que aproximadamente el 60% expresó que le gustaban de igual manera gatos y perros. Las principales conclusiones que Jessica extrajo de las encuestas fueron sorprendentes: las personas se sentían más positivas después de ver en los medios algo relacionado con los gatos, se reducían las emociones negativas, como el enfado o la tristeza, y a menudo se veían vídeos de estos animales durante la jornada laboral o en el estudio. Además, la autora del estudio asegura que el placer que recibían después de ver vídeos con este contenido contrarrestaba por completo el sentimiento de culpa por procrastinar.



Mike Bridavsky, el propietario de Lil Bub, señala que lo que algunas personas puedan pensar viendo videos de gatos en línea no debería ser un tema con peso suficiente como para una investigación académica, pero también opinó que “la realidad es que se está convirtiendo en uno de los usos más populares de Internet hoy en día". A su juicio, si queremos entender mejor los efectos de Internet sobre nosotros, tanto individualmente como en sociedad, los investigadores no pueden ignorar a día de hoy la repercusión de los vídeos de gatos de Internet.



Según datos de Internet, en 2014 hubo más de dos millones de vídeos de gatos en YouTube, con casi 26 mil millones de visitas. De hecho, “vídeos de gatos” recibía más visitas por vídeo que cualquier otra categoría de contenido de la página. Los sitios más populares para la visualización de vídeos de gatos fueron Facebook, YouTube, Buzzfeed y I Can Has Cheezburger.