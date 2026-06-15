Descubren en el volcán de La Palma microorganismos que podrían ayudar a buscar vida en Marte

Una investigación internacional ha logrado identificar las primeras comunidades microbianas que han colonizado los tubos de lava formados tras la erupción del volcán Tajogaite, en La Palma, en 2021 y que sirven como modelo para estudiar la posible vida en Marte.

En el trabajo, apoyado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, participan el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), la Universidad de Almería y la Universidad de Huelva, con la colaboración de la Universidad de Évora (Portugal), el INESCTEC (Portugal) y la Federación Canaria de Espeleología.

Publicado en la revista científica Environmental Microbiome, describe qué microorganismos llegan primero a estos espacios recién creados por la actividad volcánica, cómo consiguen adaptarse a condiciones extremas y qué papel desempeñan en la recuperación del ecosistema, ha informado la Junta de Andalucía en una nota.

Los investigadores han podido observar casi desde el inicio cómo comienza la vida en un entorno completamente nuevo y estéril.

Los tubos de lava analizados constituyen un auténtico "mundo recién nacido", sin suelo ni vegetación, donde los primeros seres vivos deben abrir camino para que el ecosistema pueda desarrollarse.

Estos entornos se han convertido en un laboratorio natural para estudiar los límites de la vida en condiciones extremas, lo que abre nuevas líneas de investigación relacionadas con la habitabilidad en otros planetas.

Los resultados obtenidos ayudan a definir cómo podrían surgir, evolucionar y mantenerse algunas comunidades biológicas en entornos subterráneos de Marte.

La investigación demuestra que los primeros microorganismos llegan principalmente desde el exterior, transportados por el aire en forma de aerosoles o esporas, o asociados a animales como aves, roedores o insectos.

Estos aportes introducen materia orgánica en un entorno inicialmente estéril y favorecen la aparición de las primeras comunidades biológicas.

Para analizar este proceso, el equipo científico accedió a los tubos de lava entre uno y dos años después de la erupción, cuando las condiciones seguían siendo muy extremas.

En algunas zonas, la temperatura del aire alcanzaba los 60 grados centígrados y la superficie de las rocas superaba los 90 grados.

Los investigadores realizaron tres campañas de muestreo y combinaron el análisis de ADN de los microorganismos con el estudio de los minerales y las condiciones ambientales de cada zona.

Factores como la temperatura, la salinidad, la ventilación o la composición mineral determinan qué microorganismos logran establecerse y sobrevivir.

El estudio también evidencia que estos microorganismos no solo habitan el entorno, sino que contribuyen a transformarlo. A través de la formación de biopelículas sobre las rocas, modifican los minerales y favorecen procesos que constituyen los primeros pasos para la formación de suelo fértil y la evolución del ecosistema.

El equipo continuará investigando la evolución de estas comunidades microbianas para comprender mejor cómo se recuperan los ecosistemas tras fenómenos extremos como las erupciones volcánicas y analizará su potencial para producir compuestos bioactivos con posibles aplicaciones en el ámbito de la salud y la biotecnología.