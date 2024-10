Curiosidades sobre el cambio de hora: ¿hasta cuando durará y con qué horario nos quedaremos?

El cambio al horario de invierno se produce durante la madrugada del último domingo de octubre. En este 2024, será durante el domingo 27 de octubre. Durante esa noche tendremos que atrasar los relojes una hora. Por tanto, a las tres de la madrugada volverán a ser las dos.

Más allá de ello, existen numerosas curiosidades detrás del cambio de hora que probablemente sean desconocidas para la mayoría de personas. Por ejemplo, no es algo universal: no todos los países del mundo cambian la hora. De hecho, son solo 74 los que lo hacen. Gran parte de los estados de Asia, África, Oceanía y Sudamérica no lo llevan a cabo. Por el contrario, en Europa y Norteamérica se aplica de manera generalizada.

¿Cuándo comenzó el cambio de hora en España?

En el caso de nuestro país, el primer cambio de hora tuvo lugar en el año 1918. Sin embargo, ni entre 1920 y 1925 ni entre 1930 y 1936 se adelantaron o atrasaron los relojes. Una curiosidad muy interesante es que durante la Guerra Civil española (que tuvo lugar entre 1936 y 1939) había dos horas distintas, una para el bando nacional y otra para el republicano.

En 1940 se decidió adoptar el horario de Europa Central por afinidad política de aquel entonces con Alemania. Y es que, en realidad, España, por ubicación geográfica, tendría que compartir horario con Portugal y Reino Unido.

A partir de ese año se cambia la hora dos veces al año regularmente.

Hipotético caso del nacimiento de gemelos

Pongámonos en situación: un bebé nace a las 2:55 de la madrugada del último domingo de octubre y su hermano gemelo lo hace diez minutos después, pero con el cambio de hora serían las 2:05. ¿Qué pasa aquí? Pues legalmente, este segundo bebé sería el hermano mayor a pesar de haber nacido más tarde.

Windows 95

Aunque ahora casi todos nuestros aparatos electrónicos cambian de hora automáticamente, Windows 95 fue el primero que lo instauró. Sin embargo, por un fallo en la programación, sólo cambiaba de hora una vez al año.

¿Hasta cuándo durará?

Parece que por el momento estos cambios de hora se prolongarán hasta 2026, tal y como constata el BOE en una publicación del 15 de marzo de 2022. Estas fechas se publican con mucha antelación para cumplir el Artículo 5 del Real Decreto 236/2002 que especifica que cada cinco años se tiene que publicar un calendario concreto con estas fechas.

Y, cuando llegue ese día, ¿con qué horario nos quedaremos? Pues lo cierto es que no está nada claro. El comité de expertos nombrado por el Gobierno para decidir si España se queda con el horario de invierno o con el de verano no se puso de acuerdo sobre qué era lo mejor y aunque se abrió un periodo de reflexión para tomar una decisión, ahora mismo está todo en el aire a la espera de que Europa retome el tema.