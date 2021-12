¿Cuanto pesa toda la vida en el planeta?

Al menos una vez en la vida, una sola al menos, nos hemos subido a una balanza. Pero seguro jamás nos hemos puesto a pensar qué pasaría si en el otro platillo de este equilibrio pusiéramos todas las bacterias del planeta. O todos los hongos. O si comparáramos elefantes contra árboles. Pues un equipo de científicos, liderados por Ron Milo del Instituto Tecnológico de California, lo ha hecho. Obviamente el estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, es una aproximación. Para llegar a ella el equipo de Milo ha obtenido muestras en decenas de hábitats a lo largo del planeta, teniendo en cuenta diferentes ecosistemas, latitudes, climas, etc. Cada muestra permitió determinar la cantidad de vida en un área limitada y luego se multiplicó esta cantidad por el área total del ecosistema analizado.

De acuerdo con los autores "un censo de la biomasa de la Tierra es clave para comprender la estructura y dinámica de la biosfera. Sin embargo, todavía falta una visión cuantitativa global de cómo se compara la biomasa de diferentes taxones entre sí. Aquí, reunimos la composición general de la biomasa de la biosfera, estableciendo un total aproximado de 550 gigatoneladas de biomasa distribuidas entre todos los reinos de la biología".

Los humanos no llegamos al 0,1% del peso de toda la vida en el planeta

Para comenzar a darnos una idea, una gigatonelada equivale a mil millones de toneladas y una tonelada equivale a 1.000 kilogramos. ¿El resultado? En pocas palabras: los humanos no llegamos al 0,1% de toda la vida en el planeta. Pero es en las comparaciones cuando de verdad nos sacan los colores.

El reino Protista por ejemplo, esos organismos que no son son animales, plantas u hongos pero cuyas células contienen un núcleo celular, pesa unas 4 gigatoneladas, 4 mil millones de toneladas de los organismos prácticamente más elementales de la vida. Los humanos nos quedamos muy lejos: apenas 0,06 gigatoneladas. Y eso comparados con los protistas. Dentro del reino animal, tampoco inclinamos la balanza ya que todos los animales del planeta alcanzan los 2 mil millones de toneladas. Pesamos apenas un poco más que todos los gusanos del planeta. Pero las bacterias (sí, las bacterias), nos ganan por lejos: todas las bacterias del planeta son 1.160 veces más pesadas que todos los humanos con un total de 70 mil millones de toneladas.

La vida vegetal (450 mil millones de toneladas) nos gana por cifras que no vale la pena ni calcular. Lo que sí podemos es poner a todos los animales (sí, incluidos los humanos) en un platillo y en el otro a todo el reino Fungi (hongos, levaduras, mohos, etc.). Y nos dan una paliza: son seis veces más pesadas las setas (hablando mal y pronto) que toda la vida animal. Entonces… ¿le ganamos a alguien? Sí, somos 10 veces más pesados que todos los mamíferos salvajes y 30 veces más que todas las aves salvajes. Todo esto solo indica que estamos entre los que menos peso tenemos… pero somos los que más hemos impactado sin duda alguna.

El análisis realizado por el equipo de Milo no se detuve en el peso actual, también comparó medidas de tiempos remotos y ahí es cuando los humanos nos volvemos muy pesados. Antes de la llegada de los humanos, la masa de mamíferos terrestres era siete veces mayor y hemos reducido a los mamíferos marinos en un 80% desde que llegamos al planeta. Y la vida vegetal, más de lo mismo. Si no fuera por nosotros, el resto de animales disfrutarían del doble de bosques, selvas y verdes… Y no temerían a la extinción de un modo tan obvio: un estudio publicado en Science y realizado por el biólogo Stuart Primm señala que los animales se extinguirán entre 1000 y 10.000 veces más rápido gracias a nosotros. Que somos unos pesados.