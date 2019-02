El sencillo truco para ver a través de un cristal opaco

TUTORIAL EN VÍDEO

Si eres un amante de los efectos ópticos este sencillo truco te encantará. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no se puede ver por un cristal opaco? Aunque la respuesta parece obvia, lo cierto es que no es tan sencillo como parece e incluso hay una forma de conseguir ver a través de ese cristal opacado. En el siguiente vídeo de Tecnoxplora te explicamos cómo podemos conseguirlo.