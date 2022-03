La COVID-19 se traspasa de madres a hijos en un 2 % de los embarazos

La infección por coronavirus se transmite por el aire, principalmente. Sin embargo, también se ha demostrado que algunas cepas, como Ómicron, pueden permanecer en una superficie hasta 193 horas. Ahora, un nuevo estudio de la Universidad de Hawái, UH, situada en Manoa, habla de la relación y los contagios entre las mujeres embarazadas y sus bebés.

La investigadora Catherine McLean Pirkle, de la UH, ha publicado un estudio en la revista científica The British Medical Journal donde habla de los contagios de COVID-19 entre madre e hijo. Esta profesora trabaja en la Oficina de Estudios de Salud Pública de la citada universidad y, para realizar su proyecto, analizó los datos de casi 500 estudios.

Entre las investigaciones revisadas, Pirkle examinó los datos de casi 29.000 madres infectadas por coronavirus de todo el mundo, así como el estado de salud de sus hijos antes, durante y después del parto.

Transmisión "muy baja" de madres a hijos

El estudio de Pirkle estipula, por primera vez, que la transmisión del coronavirus de una madre a su bebé es "muy baja". Sin embargo, las revisiones de los estudios previos encontraron que "menos del 2 % de los bebés nacidos de madres con infección por SARS-CoV-2 también dieron positivo", según transmiten desde la UH en una nota de prensa.

Asimismo, a partir de la investigación publicada en el BMJ también se observó que los bebés "tenían más probabilidades de contraer el virus si sus madres tenían una infección grave". No obstante, no se encontró ninguna relación entre la lactancia, el parto prematuro o el embarazo como atenuantes de la posible infección por COVID-19.

Por otro lado, y a pesar de que se revisaron casi 500 investigaciones previas, solo se pudieron analizar los datos de 14.518 bebés expuestos al coronavirus en todo el mundo. Tras la investigación, Pirkle aclaró que solo se identificaron siete casos de transmisión del virus del embarazo, por lo que la ha calificado esta posibilidad como "extremadamente rara".

Las madres no son la única fuente de transmisión

Pirkle ha admitido que los hallazgos de su estudio "son tranquilizadores", pero que la recopilación de datos en torno a los contagios de COVID-19 madre-hijo debe continuar. Asimismo, la investigadora enfatiza que, una vez que el parto se ha producido, es difícil identificar las fuentes de exposición de los bebés, ya que tanto las criaturas como las madres entran en contacto con muchas personas distintas.

"Las madres no son la única fuente posible de transmisión a los recién nacidos", sentenció Pirkle. Además, la investigadora observó que, curiosamente, las tasas de positividad entre los bebés variaron según el lugar donde vivían las madres. Por lo tanto, otra variabilidad puede ser si cada hospital usa o no medidas preventivas para no transmitir el coronavirus.

"Combinados, los resultados sugieren que cuando se toman las medidas preventivas adecuadas durante los períodos intraparto y posparto temprano, como el uso constante y apropiado de equipo de protección personal, es poco probable que se infecten los recién nacidos", termina Pirkle en declaraciones recogidas por 'Daily Mail'.

