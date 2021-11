¿Cómo nos afectan las tormentas solares?

Las tormentas solares o geomagnéticas son perturbaciones temporales en la magnetosfera terrestre, es decir, la capa en la que interactúa el campo magnético de la Tierra con los vientos solares. Estas alteraciones en la magnetosfera están propiciadas por choques de onda del viento solar o por una eyección de masa coronal, onda de radiación y viento solar que desprende el Sol en su época de máxima actividad.

Estos fenómenos pueden durar horas o incluso días, produciendo impresionantes auroras boreales y australes que resultan un bellísimo espectáculo a la vista. Sin embargo, las tormentas geomagnéticas afectan a los dispositivos eléctricos que utilizamos en el planeta. Las tormentas solares pueden producir pérdida de la señal GPS, fluctuaciones en la red eléctrica, daños en el cableado tanto terrestre como submarino o cortes en las telecomunicaciones.

Según un estudio publicado en la revista estadounidense Porceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el riesgo de sufrir estos daños electromagnéticos durante una tormenta solar no afectaría a todo el planeta por igual. El estudio indica que dependiendo del tipo de roca y terreno sobre el que se asiente un lugar será más o menos susceptible de sufrir este tipo de daños.

Científicos de la Universidad de California informan de que estas tormentas solares podrían dejarnos sin conexión a Internet. Lo cierto es que las conexiones terrestres formadas por fibra óptica podrían aguantar bien estas perturbaciones electromagnéticas, pero los cables submarinos son más vulnerables. Estos cables conectan continentes y transportan una gigantesca cantidad de datos. Si esta red cayera, algunos países quedarían aislados de otros a pesar de tener conectividad local.

La pregunta que surge aquí es si las tormentas geomagnéticas pueden afectar a los humanos. Según la revista New Scientist, las tormentas solares también pueden alterar los campos magnéticos que existen alrededor de los seres humanos. Estas alteraciones pueden producir efectos a nivel físico-celular y en el sistema nervioso central, lo que se traduciría en leves mareos, cansancio y dolores de cabeza.

