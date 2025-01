Cómo detectar los indicios del ghosting entre amigos

El ghosting es una práctica mediante la cual se cesa toda comunicación de forma repentina, sin explicaciones, pareciendo haber desaparecido y generando desconcierto en la otra persona. Esto no solo puede suceder cuando se está ligando con alguien a través de mensajes, sino que también puede darse en otros ámbitos como la amistad. Identificar este tipo de comportamiento será clave para manejar la situación de forma adecuada.

Señales

Algunas de las señales de ghosting entre amigos pueden ser:

Falta de respuesta: Si la persona ignora constantemente tus mensajes y llamadas. Ya sea de forma gradual o repentina, si es constante podría ser un indicio.

Si la persona ignora constantemente tus mensajes y llamadas. Ya sea de forma gradual o repentina, si es constante podría ser un indicio. Evasión de encuentros: Tu amigo evita reuniones habituales, poniendo excusas constantes o directamente no respondiendo a las invitaciones.

Tu amigo evita reuniones habituales, poniendo excusas constantes o directamente no respondiendo a las invitaciones. Distancia en redes sociales: La interacción por redes sociales ha cesado y ha comenzado a no reaccionar a tus publicaciones o incluso ha dejado de seguirte.

La interacción por redes sociales ha cesado y ha comenzado a no reaccionar a tus publicaciones o incluso ha dejado de seguirte. Cambios en su actitud: Una señal m uy clara será si la comunicación solía ser fluida y de repente hay un distanciamiento sin explicación

Es crucial intentar no sacar conclusiones precipitadas, ya que estos comportamientos no se deben exclusivamente al ghosting, sino que pueden deberse a otros factores como el estrés o problemas personales. Si te encuentras en una situación dónde se den estos comportamientos, trata de llevar a cabo una conversación para aclarar las cosas, si aun con ello no hay respuesta, lo mejor será pasar de esa relación y enforcarnos en otras basadas en el respecto y reciprocidad.