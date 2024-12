La ciencia detrás de la exposición al frío de Marcos Llorente

"Muchos no lo saben, pero la ciencia ha demostrado que el frío eleva la melatonina. La melatonina es una hormona antioxidante que, entre otras cosas, se encarga de los dos procesos más importantes de la célula, la apoptosis y la autofagia", así comienza el vídeo de Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, saliendo de su casa a las 8:48 de la mañana, sin camiseta y con una temperatura de cero grados.

Vamos por partes para analizar esta información que se ha vuelto viral en redes y ha recibido un aluvión de críticas y también de aplausos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Llorente es un deportista de élite que lleva desde muy pequeño practicando deporte de forma constante. En total, más de 20 años. Sigue una dieta controlada, una rutina física y médica precisa y una disciplina de sueño también medida. No es lo mismo que Llorente se exponga a unas temperaturas de congelación que lo haga cualquier otro ser humano que practique deporte ocasionalmente, se haya iniciado hace poco o, menos aún, que nunca lo haya practicado.

A eso hay que sumarle la edad: la respuesta al frío, por índice de masa corporal, volumen muscular y de grasa y capacidad de respuesta de las células, no es la misma a los 29 años (la edad de Llorente) que a los 12 o a los 53. Otro detalle importante es que, si bien es cierto que el frío estimula la producción de la hormona melatonina (estimular no es lo mismo que provocar o causar), su producción va descendiendo a lo largo de vida. De ahí que, a partir de cierta edad, nuestro sueño cambie: la melatonina tiene entre sus funciones principales, regular nuestro reloj circadiano e inducir el sueño.

Dicho esto, Llorente está en lo cierto cuando señala que el frío estimula la producción de melatonina. Pero hay que tener cuidado también ya que, al tratarse de una hormona que regula el sueño, la hora a la que tomemos estos "baños de frío", puede llevarnos al cansancio, bajo rendimiento mental y somnolencia.

Llorente continúa diciendo que la melatonina "se encarga de los dos procesos más importantes de la célula, la apoptosis y la autofagia". No es así por varios motivos. Primero que las células tienen varios procesos, algunos como la replicación, la reparación del ADN, la síntesis de proteínas, son como mínimo, igual de importantes que aquellos dos. Sin ellos no podríamos vivir, así de sencillo.

A esto hay que sumarle que esta hormona no es responsable directa de estos efectos, sí está implicada en ellos, como señalan diversos estudios, pero no es la hormona mágica. La apoptosis es, en pocas palabras, el "suicidio celular": tras reproducirse varias veces una célula comienza a degradarse, sus "fotocopias" tienen cada vez menos tinta y llevan a cabo sus funciones de modo no tan eficiente. Llegado este momento se produce la apoptosis. Cuando esto no ocurre es cuando aparecen los tumores malignos, células que se niegan a morir y se reproducen con cada vez más fallos. Si la melatonina fuera la responsable directa de la apoptosis, será la píldora contra el cáncer.

La autofagia, por otro lado, es el proceso por el que la célula descompone y destruye proteínas viejas, dañadas o anormales. La melatonina es capaz de inducir una autofagia, pero no es tan sencillo.

"Los baños de hielo pueden ayudar con los niveles de melatonina al desencadenar la respuesta natural del cuerpo al estrés por frío, lo que a su vez puede promover la producción de melatonina – explica José Luis Mauriz, del Centro de Investigaciones Biomédicas -. Las pruebas revelan que la melatonina reduce la viabilidad de las células tumorales hepáticas e induce un mecanismo de muerte celular denominado apoptosis que conlleva la destrucción de las células tumorales. También es capaz de inducir una autofagia temprana y transitoria".

Nuevamente: la melatonina es capaz, puede hacerlo, pero no es la responsable directa ni salir al frío garantiza una producción de melatonina tan beneficiosa, como para contrarrestar otros efectos.

"Hay que tener cuidado con aquellas personas con afectaciones neurológicas, baja sensibilidad, una hipertensión no controlada… esas son las complicaciones más habituales que hay que tener en cuenta – nos explica la doctora Blanca de la Cruz Torres, fisioterapeuta y profesora titular de la Universidad de Sevilla en conversación telefónica -. También hay que tener en cuenta que, si no hacemos ejercicio, no va a servir para nada, nos altera el metabolismo, pero no tiene efecto".

Por ejemplo, para los baños de hielo que tan famosos se hicieron hace unos meses, la temperatura, según los estudios, debe oscilar entre los 12 y los 15°C y respecto al tiempo lo adecuado es entre 5 y 10 minutos, aunque también hay quienes alternan agua fría y tibia en inmersiones de una duración de 1 a 5 minutos. Es decir, salir a pasear a los perros, a cero grados, durante al menos 20 minutos, es mucho más tiempo y con una temperatura mucho más baja.

En síntesis, ¿el frío es beneficioso? Sí, pero en su justa medida y no sin consultar con un profesional sanitario antes para saber si corremos algún peligro. ¿Tiene razón Llorente? Sí y no. En su caso y en la mayoría de los deportistas de élite, el frío es un recurso valioso, pero no lo es para todo el mundo. ¿El frío es la única forma de estimular la producción de melatonina de forma natural? No, hay alimentos que también lo consiguen. Un estudio publicado en Nutrients, por ejemplo, señala que los huevos, el pescado, las nueces, las setas y las legumbres. Por lo tanto, si no quieres exponerte al frío o no puedes hacerlo, la dieta es una opción adecuada para estimular la producción de melatonina. Siempre consultando a un médico.