Cargadores enchufados: ¿gastan energía cuando no se usan?

Las regletas, transformadores o cargadores se usan en la mayoría de las casas, ya que sirven para conectar los dispositivos electrónicos a la corriente, pero pueden suponer un gasto extra en la factura de la luz, tal y como te contamos en el vídeo.

Estos aparatos, como los cargadores enchufados de forma permanente, tienen la característica de mantenerse en modo standby cuando no hay nada encendido, por lo que sí, suponen un gasto en la factura de la luz, aunque se trata de un valor mínimo.

Este tipo de consumo se denomina “consumo fantasma”, y hace referencia a aquellos dispositivos que se encuentran conectados a la luz de forma ininterrumpida. A pesar de que no sea un consumo muy significativo de forma individual, la suma de aparatos conectados a la luz sí puede suponer un aumento en las facturas. Esto se debe a que los dispositivos cuentan con un transformador que convierte la energía alterna en continua de bajo voltaje. Además se trata de aparatos que siempre están conectados a la red porque funcionan con mandos a distancia o botones digitales, por lo que el consumo invisible se va multiplicando.

Los cargadores y regletas que se crean en la actualidad se diseñan con el objetivo de que no acumulen casi nada de energía, a pesar de estar enchufados durante un tiempo prolongado. Además, los dispositivos que están certificados cuentan con un accionador que cambia a un modo para no absorber energía cuando detectan que no hay ningún dispositivo conectado.

De todas formas, si quieres ahorrar en las facturas de la luz, se recomienda desenchufar lo que no sea esencial o lo que no estés utilizando de la red eléctrica , o bien utilizar regletas con eliminador de standby.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Qué son los enchufes inteligentes y cómo funcionan