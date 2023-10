Buenas para el planeta, pero ¿y para nuestra salud? Esto es lo que ocultan las pajitas de papel

Desde hace unos años se está poniendo en marcha la eliminación de las pajitas de plástico del mercado y han sido sustituidas por pajitas de papel, ya que no generan el mismo impacto en el medio ambiente. Sin embargo, no es tan positivo como parece y existen razones que hacen que no sea la mejor alternativa. A continuación, te explicamos el porqué.

Y, es que, según científicos se ha descubierto que el 90% de las pajitas de papel contienen unos compuestos conocidos como PFAS, pero ¿en qué consiste? Se trata de unos químicos que jamás se descomponen, es decir, que permanecen y que también tienen consecuencias en nuestro organismo, debido a que se acumulan en el cuerpo humano.

Pajitas de papel | iStock

¿Por qué es perjudicial?

Hacer uso de las pajitas de papel es perjudicial para la salud debido a que estamos ingiriendo una serie de químicos y que son imposibles de expulsar de nuestro organismo. De esta forma, se aconseja no hacer uso de pajitas, ya estas sustancias se acumulan y en un futuro pueden provocar problemas de salud.

Aunque usar pajitas de papel no generan numerosas enfermedades, debes tener especial cuidado y estar atento, porque esos químicos se acumulan en el cuerpo y son tóxicos para la salud. Por ello, se aconseja sustituirlo por pajitas de acero inoxidable.