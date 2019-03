¿Es verdad que nacen más niños cuando hay Luna llena?

Seguro que muchos de vosotros habéis oído alguna vez eso de que "con Luna llena nacen más niños". De entrada, no existe ninguna fuerza conocida que provoque más partos cuando nuestro satélite está en alineado de la forma Sol - Tierra - Luna, que es cuando se produce la fase de Luna llena.

Desde el punto de visto científico, sería más lógico pensar que cuando la alineación es Sol - Luna - Tierra naciesen más personas porque los vectores de campo gravitatorio del Sol y de la Luna estarían apuntando en la misma dirección y tirarían de la Tierra con más fuerza, esto es, cuando tenemos Luna nueva.



O, lo que es más científico todavía: la hipótesis de que naciesen más niños cuando la Luna está en el perigeo, esto es, el punto de su órbita más cercano a nuestro planeta, que sucede una vez al mes y no tiene porqué coincidir ni con fase de Llena ni con nueva.

La realidad no es otra que en nuestro día a día las fuerzas gravitatorias del Sol y la Luna no nos afectan, ya que sólo afectan a las grandes masas, como por ejemplo a los océanos, donde estos efectos los podemos apreciar en forma de mareas. También afecta a los continentes, pero como las masas continentales tienen menos movilidad que las oceánicas, no se aprecian sus efectos.

El experimento

El experimento para comprobar si es cierto el dicho o si son ciertos nuestros razonamientos lo haremos con la aplicación Stellarium. Con ella es muy sencillo ir a la fecha de nacimiento de alguien a través de la función "Fecha / Hora" y seleccionar el día, mes y año de nacimiento. A continuación, quitamos el suelo pulsando la tecla "g" y buscamos la Luna; al pulsar sobre ella uno de los datos que nos ofrece es la fase, siendo 0.0 Luna nueva y 1.0 Luna llena.

Lo siguiente que necesitamos son fechas de nacimiento. Vamos a obviar las de los siglos XX y XXI para así evitar los partos provocados los viernes, los días previos a las vacaciones y demás cosas frecuentes de nuestros días. Buscando fechas anteriores al siglo XX nos aseguramos que los partos fueron naturales ¿Conocéis a alguien que haya nacido en el siglo XIX o anterior? Galileo, Einstein, Cervantes, Velázquez, Pasteur... son algunos ejemplos de personajes que podéis buscar.

Ahora clasificaremos los nacimientos en cuatro tipos: "nueva", "creciente", "llena" y "menguante", y lo haremos de la siguiente manera: Si la fase es superior a 0.75, la consideraremos Luna llena, y si es inferior a 0.25, la consideraremos Luna nueva. Si está entre 0.25 y 0.75 veremos si la fase va hacia llena: la consideraremos creciente; si por el contrario, va hacia nueva, la consideremos menguante.

Esta clasificación no es del todo cierta, ya que la Luna llena se considera cuando es de un 0.98 en adelante, pero de esta forma tenemos cuatro clasificaciones de la misma duración y por tanto tendríamos estadísticamente la misma probabilidad de estar en cualquiera de ellas. Si la hipótesis de que nacen más niños en Luna llena, con nuestra clasificación por fases se vería claramente beneficiada. Por el contrario, si es falsa, todas las fases contendrían un número aproximado de nacimientos.

Reuniendo un total de 200 fechas de nacimiento anteriores al siglo XX estos han sido los resultados:

NUEVA: 28.28 %

CRECIENTE: 25.82 %

LLENA: 22.13%

MENGUANTE: 23.77 %

Para el análisis de los datos, le hemos preguntado a nuestra matemática particular Clara Grima, la cual nos ha dado su veredicto: “Atendiendo al número de datos, implica un nivel de confianza de algo más del 65%, así que a partir de esa muestra, podemos afirmar con un 65% de confianza que cuando menos niños nacen es en Luna llena”. Si hubiésemos cogido 2.000 o 20.000, la estadística se estabilizaría y los resultados aproximarían a los resultados de tirar 20.000 veces un “dado” de 4 caras, esto es, un tetraedro.

Ahora bien, con Stellarium tú mismo podrás ver en qué fase de la luna naciste. Así que… ¿naciste en Luna llena?