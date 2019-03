El mapa del miedo con todos los asteroides cercanos a la Tierra

¿PODRÍA UN METEORITO CAER EN NUESTRO PLANETA?

Es difícil, pero no imposible. Mapas como estos muestran la enorme cantidad de asteroides que pasan cerca de nosotros o se cruzan con la trayectoria de nuestro planeta, pero en realidad los expertos no se muestran preocupados por lo que se ve: los más peligrosos son los que todavía no conocen.