El final romántico de Rosetta, la nave que murió sobre un cometa

Hoy hemos puesto fin a la misión Rosetta. Ha sido, según lo planificado, a las 13:20 (hora peninsular española) cuando, en un apoteósico final, la sonda se ha posado sobre el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko transmitiendo los últimos datos.

Eso no quiere decir que no volvamos a saber del cometa, ya que todavía quedan datos pendientes de análisis. Así, durante meses seguiremos hablando tanto del cometa como de la sonda... aunque ya no estarán.

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha ido haciendo un seguimiento de esta maniobra de descenso controlado que se ha podido seguir en streaming. También la NASA, desde su canal de televisión, ha ido compartiendo información sobre este descenso de la sonda

Hay que ver lo romántico de la situación: durante 10 años las sondas Rosetta y Philae viajaron juntas y en agosto de 2014 llegaron a las inmediaciones del cometa para que tres meses después se separaran, ya que Philae debía cumplir su misión, lo que implicaba ser lanzada hacia el cometa, siendo protagonista del primer aterrizaje controlado sobre un cometa.

Ahora, casi dos años después, han vuelto a reunirse, aunque esta vez lo han hecho a lomos del cometa, aquél al que han hecho famoso en el mundo entero: C-G, Chury, o como quieran llamarlo, cientos de millones de personas saben quién es.

Y además, Rosetta se nos ha ido con el buen sabor de boca de haber localizado a Philae en el cometa ya que, recordemos, tras el aterrizaje, Philae rebotó varias veces por la superficie, quedando en una ubicación desconocida. No fue hasta el pasado 5 de septiembre cuando en una imagen de la sonda se consiguió ver claramente a Philae reposando de manera incómoda sobre dos de sus tres patas.

Como legado, nos quedan las miles de imágenes que las dos sondas nos han enviado, con una calidad tal que parecía que el cometa estaba en el mismísimo salón de nuestra casa.

DESCUBRIMIENTOS

Algunos de los resultados más relevantes e inesperados que nos ha desvelado la nave tienen que ver con los gases expulsados del núcleo del cometa, incluyendo el descubrimiento de oxígeno y nitrógeno moleculares, así como de agua con un sabor ‘distinto’ a la de nuestros océanos. Estos resultados indican que 67P/Churyumov-Gerasimenko nació en una región muy fría de la nebulosa protoplanetaria cuando el sistema solar aún se estaba formando, hace más de 4.500 millones de años.

Siempre os recordaremos, Rosetta, Philae…